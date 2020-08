Sindicatul politistilor acuza Ministerul de Interne ca tine ascuns numarul celor infectati. Peste 932 de angajati MAI au Covid-19

"Desi au trecut aproape 5 luni de la declansarea pandemiei de coronavirus in Romania, Ministerul Afacerilor Interne tine in continuare ascuns numarul de angajati care sunt infectati cu noul coronavirus, desi majoritatea dintre politisti sunt in linia intai, iar riscul de infectare al acestora este iminent", se arata in documentul facut public pe site-ul oficial al sindicatului.De asemenea, "Avand in vedere solicitarea noastra trimisa institutiei cu privire la numarul de angajati infectati, in data de 26.07.2020, MAI ne prezinta urmatoarea situatie:numarul total de angajati M.A.I. pentru care s-a impus autoizolarea/carantina: 6730;numarul total de angajati M.A.I. confirmati cu virusul COVID-19 este de 932;numarul total de angajati M.A.I. declarati vindecati 539;Practic, daca la sfarsitul lunii iunie erau putin peste 500 de angajati MAI infectati, la o luna distanta, numarul acestora aproape s-a dublat, in momentul de fata depasind 1000 de cazuri confirmate.Tinand cont ca politistii sunt in toata aceasta perioada in linia intai, era firesc ca Ministerul Afacerilor Interne sa procedeze la prezentarea la intervale regulate de timp a cazurilor confirmate, insa institutia a tot ezitat sa faca publice aceste informatii".Sindicatul politistilor atrage atentia asupra faptului ca "Cifrele cu angajatii MAI infectati/carantinati sau izolati arata in mod clar ca riscurile la care sunt supusi acestia in exercitarea atributiilor de serviciu sunt incomensurabile. Numarul angajatilor MAI infectati cu SARS-CoV- 2 aflati in prima linie creste simtitor de la o zi la alta din cauza misiunilor specifice pe care acestia le desfasoara, fie in strada sau la frontierele tarii".