Ce se intampla in spatele cifrelor mici privitoare la pandemia de COVID-19. "Numarul cel mai mare de cazuri este in Timisoara. E interesant de vazut ce-i acolo"

Este o dubla balanta

Secventierea in Romnania, blocata de lipsa de personal calificat

Marius Geanta: A fost depasit momentul in care sa fie limitata raspandirea noii tulpini in Europa

Testarea este insuficienta

Indicatorul pandemiei tine de ocuparea locurilor in ATI

Tulpina noua se transmite deja comunitar

Costul secventierii ar putea fi redus

Referitor la riscul din spatele cifrelor si pericolul noii tulpini aparuta recent si pe teritoriul Romaniei, Ziare.com a solicitat opinia a doi experti in sanatate.Medicul Beatrice Mahler, managerul Institului Marius Nasta din Capitala a spus, referindu-se la posibilitatea ca sistemul sanitar sa fie din nou aproape de colaps, ca "exista acest risc, ca va mai exista latenta. Si daca va uitati la ce s-a intamplat in 2020, atunci pandemia a inceput ca un punct in Suceava, dupa care cresterea numarului de cazuri a fost in Timisoara.Acum, numarul cel mai mare de cazuri este in Timisoara si este interesant si acolo de facut secventiere genomica si de vazut ce se intampla. Acolo, numarul de cazuri, din ce am observat eu statistic, este in crestere de vreo trei patru saptamani.Pericolul exista, insa depinde de noi cat de mult reusim sa testam si sa izolam cazurile, cat de mult intelegem ca daca se respecta regulile, lucrurile pot fi tinute sub control, sa nu ajungem in momentul in care sa fim depasiti din punct de vedere al asistarii pacientilor in spitale Romanii au fost intelegatori, au purtat si poata masca si acum, marea lor majoritate purtand-o corect".Referitor la cifrele in scadere, care ar putea sau nu sa reflecte realitatea din Romania, Beatrice Mahler sustine ca "este de fapt o dubla balanta. Pe de o parte, numarul cazurilor intr-adevar este in scadere si suntem pe un trend descendent real, pentru ca acest lucru se vede si in numarul de decese.In ATI avem intr-adevar, destul de multe cazuri. Pacientul isi revine foarte greu. Pentru unii este nevoie de patru - cinci saptamani pentru a reusi sa-i scoatem din aceasta stare critica.Eu cred ca intr-adevar exista un trend descendent dar exista si pacienti care se testeaza la domiciliu si nu transmit aceasta informatie mai departe ".Sefa Institutului Marius Nasta a mai spus ca "nu este nimic grav sa ne facem un test acasa daca stim cum sa-l facem, insa este foarte important ca acea informatie sa ajunga la medicul de familie. Pentru ca masurile care se iau ulterior la nivel de comunitate sunt consecinte ale raportarii".Referitor la un numar mai mare de secventieri pentru depistarea noii tulpini, medicul Beatrice Mahler a mai spus ca "daca pentru un test PCR trainingul pentru personal se poate face in cateva zile, pentru un astfel de laborator, trainingul este de cateva luni. Noi, la "Marius Nasta" incercam sa punem bazele unui astfel de laborator, avand ca prioritate pacientul cu tuberculoza si speram sa punem bazele acestui laborator in acest an.Este o aparatura scumpa, iar pe langa aparatura, extrem de importanta este si calificarea personalului. Este nevoie de training, de ingineri, de biologi, de cercetatori, de o echipa completa care nu doar sa prelucreze datele ci sa le si interpreteze si sa dea un raspuns corect".Si doctorul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, crede ca in acest moment tulpina B.1.1.7, identificata initial in Marea Britanie, a devenit dominanta deja in Regat, dar si in Israel, Irlanda si Portugalia."A fost depasit momentul in care putea sa fie limitata raspandirea acesteia in statele europene, asa incat",a explicat doctorul Marius Geanta.Expertul a mai precizat ca "acest lucru se va intampla pe fondul intersectiei unor realitati convergente.Prima tine de specificitatea tulpinii B.1.1.7, care are o contagiozitate mai mare cu pana la 70%, de unde si probabilitatea de a infecta mai repede un numar exponential mai mare de oameni.A doua realitate tine de masurile de control a transmiterii virusului, care in Romania sunt mai relaxate decat in majoritatea Statelor Membre ale UE - fiind mai putine bariere fizice, virusul se va transmite si mai mult de la o persoana la alta.A treia realitate tine de nivelul scazut al testarii (PCR, testare antigenica si secventiere genomica) si de inadecvarea definitiei de caz la aparitia noii tulpini.", a mai precizat doctorul Marius Geanta.Expertul a mai aratat ca, "in lipsa acestor informatii, cu greu pot fi luate decizii corecte. Pe de alta parte, suntem in punctul in care avem nevoie de decizii la nivelul sanatatii publice, pentru ca amenintarea poate fi mai mare decat a fost in privinta primelor doua valuri ale pandemiei.Acest al treilea val, anticipat de mai multi experti europeni, va afecta si Romania in urmatoarele saptamani, numai ca punctul de start este considerabil mai putin favorabil acum, cata vreme sectiile ATI sunt deja ocupate intr-o proportie mai mare decat au fost inaintea valului doi, de exemplu".Referitor la realitatea evolutiei pandemice din Romania, doctorul Marius Geanta a explicat ca, "in acest moment, probabil ca indicatorul cel mai bun (nu ideal) al evolutiei pandemiei este gradul de ocupare a sectiilor de ATI.Lipsa de corelatie ne indica de fapt ca"."Strategia de testare din Romania trebuie restartata, intarind componenta de testare in scop preventiv (in acest moment, focusul testarii este catre diagnosticarea bolii).Testele rapide de calitate sunt folosite, de altfel, pe scara larga de oameni, nu doar in cazul in care apar simptome, ci si in scop preventiv.Din moment ce atat de multi oameni deja utilizeaza testele rapide la ei acasa, trebuie identificata o modalitate de a da valoare acestor date - fie prin stimularea raportarii directe a rezultatelor de catre fiecare persoana, intr-o baza de date la nivel national, fie prin implementarea unor sisteme de testare rapida in locurile frecventate de multe persoane.Un exemplu ar putea fi scolile, care pot fi deschise si pastrate deschise prin implementarea unui sistem de testare proactiva, regulata (in fiecare saptamana), folosind teste rapide de calitate si, la nevoie, teste PCR, pentru tot personalul, la care sa se adauge testarea imediata a tuturor celor simptomatici", a mai explicat Marius Geanta.Referitor la posibilitatea ca in Romania sa fie, de fapt mai multe cazuri de infectie cu tulpina B. 1.1.7, medicul a precizat ca exista si o astfel de suspiciune, avand in vedere ca nu se realizeaza o secventiere adecvata."Pe fondul capacitatii reduse de diagnostic prin PCR (care ar putea ridica suspiciunea de infectie cu tulpina B.1.1.7) si a capacitatii si mai reduse de secvetiere genomica a virusului, si in contextul evolutiei rapandirii acestei tulpini in tari care au capacitatea de supraveghere genomica in sanatatea publica,(sunt, de altfel, cateva cazuri deja confirmate),", a explicat Marius Geanta.Expertul este de parere ca trebuie sa fim deja in alerta, cum de altfel a recomandat si ECDC, si sa luam masuri de sanatate publica care sa tina cont nu de numarul limitat raportat de infectii cu B.1.1.7, ci de riscul major asociat contagiozitatii crescute."Datele din Danemarca si Marea Britanie ne arata ca sunt necesare aproximativ 3 luni de la identificarea pentru prima data a tulpinii B.1.1.7 si pana la cresterea exponentiala a numarului de cazuri.Asadar, suntem inca intr-un moment de oportunitate, in care folosind intr-un mod inteligent toate modalitatile de testare si masurile de distantare fizica, am putea reduce impactul valului 3 asupra sistemului de sanatate", a mai aratat Marius Geanta."Referitor la secventierea virusului SARS-CoV-2, costul (aproximativ 500 de euro per proba, in Romania) poate fi redus prin cresterea volumului de probe secventiate.De exemplu, in Marea Britanie, costul per proba secventiata a scazut pana la aproape 50 de lire sterline, in conditiile in care Regatul Unit realizeaza un volum impresionant, aproape jumatate din totalul secventierilor SARS-CoV-2 la nivel mondial.La nivelul Uniunii Europene, majoritatea statelor nu au implementat un sistem de supraveghere genomica in sanatatea publica, desi proiectul PHGEN II (Public Health Genomics Network Europe), din care am facut parte, a creat prin Declaratia de la Roma (2012) cadrul stiintific si de reglementare necesar.Acum, cand Comisia Europeana recomanda ca 5-10% dintre probele celor diagnosticati cu Covid-19 sa fie si secventiate genomic, devine esentiala implementarea unor astfel de programe la nivelul sistemelor de sanatate publica din toata Europa, pentru a putea lupta impotriva pandemiei avand un pas in fata virusului, nu mai multi in urma lui, cum se intampla acum, cu B.1.1.7", a mai explicat Marius Geanta. Alte trei cazuri de infectie cu noua tulpina virulenta din Marea Britanie au fost confirmate in Romania. Anuntul a fost facut miercuri, 27 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta de reprezentantii mninistrului Sanatatii.