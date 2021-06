Site-ul de pe care poate fi descarcat pasaportul de vaccinare. Portalul incepe sa functioneze din 1 iulie. Ce trebuie sa faca romanii care vor certificatul pe hartie

Certificat de vaccinare

Certificatul, care are rolul de a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, este eliberat gratuit de autoritatile nationale si este recunoscut de toate cele 27 de state membre ale UE, dar si de Elvetia, Islanda, Norvegia si Liechtenstein. Certificatul va fi disponibil in limba nationala si in engleza . Acesta va deveni activ incepand cu 1 iulie 2021 si va fi gratuit. Sistemul va functiona timp de 12 luni, incepand de la 1 iulie.Guvernul a adoptat, marti, 29 iunie, o ordonanta de urgenta care reglementeaza eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital privind COVID-19 pentru libera circulatie in UE. Solicitarea certificatelor de vaccinare si vindecare trebuie facuta cu cel putin cinci zile lucratoare inainte de momentul utilizarii.Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii , certificatele eliberate sunt valabile astfel:* certificatele de vaccinare: pana la data de 30 iunie 2022;* certificatele de testare: 24 ore pentru testul antigen rapid si 72 de ore pentru testul RT-PCR;* certificatele de vindecare: 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, inregistrat in platforma informatica "Corona-forms".Potrivit actului normativ, certificatele se elibereaza de catre Ministerul Sanatatii, prin Sistemul informatic integrat de emitere si verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19 (SII-CDC), si pot fi obtinute de pe portalul, unic punct de eliberare al acestora.Pentru certificatele de vaccinare si vindecare, solicitarea de eliberare prin portal trebuie realizata de catre solicitant cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de momentul utilizarii certificatului, iar pentru certificatele de testare solicitarea se realizeaza dupa efectuarea testului, dar cu cel putin 12 sau 48 de ore inainte de momentul utilizarii certificatului, in functie de tipul de test efectuat.In cazul in care o persoana solicita eliberarea certificatului doar in format letric, aceasta se poate adresa primariei in raza careia isi are domiciliul, directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor competent teritorial.Pentru verificarea autenticitatii, valabilitatii si integritatii certificatelor, autoritatile publice vor scana codul QR de pe certificat prin intermediul aplicatiei mobile CoronaScan.Pentru validarea identitatii solicitantului de certificate digitale sunt necesare urmatoarele date, in functie de tipul de certificat solicitat:* pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna cand a fost efectuata oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judetul/tara in care s-a efectuat vaccinarea;* pentru persoanele care s-au identificat la vaccinare cu act de identitate emis de alt stat decat Romania sau pasaport: nume, prenume, numarul actului de identitate/pasaportului, cetatenie, luna cand a fost efectuata oricare dintre dozele de vaccin, denumirea vaccinului administrat, judetul/tara in care s-a efectuat vaccinarea.* pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna efectuarii testului al carui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea;* pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decat Romania sau pasaport: nume, prenume, numarul pasaportului/actul de identitate, cetatenie, luna efectuarii testului al carui rezultat este negativ la testul pentru SARS-CoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea.* pentru persoanele care s-au identificat la testare prin codul numeric personal: nume, prenume, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, luna efectuarii primului test al carui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea;* pentru persoanele care s-au identificat la testare cu act de identitate emis de alt stat decat Romania sau pasaport: nume, prenume, numarul actului de identitate/pasaportului, cetatenie, luna efectuarii primului test al carui rezultat este pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, judetul in care s-a efectuat testarea.Pentru eliberarea certificatelor in cazul minorilor cu varsta sub 14 ani se vor solicita, in functie de tipul de certificat solicitat, datele mentionate, cu exceptia seriei si numarului actului de identitate, precum si completarea numelui si prenumelui persoanei care exercita autoritatea parinteasca asupra minorului, conform legii, si confirmarea faptului ca exista acordul acesteia pentru eliberarea certificatului solicitat.