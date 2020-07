Situatia cazurilor Covid-19 in tarile vecine Romaniei

Pana in prezent 2.887 de pacienti spitalizati cu COVID-19 s-au vindecat in aceasta tara. In spitalele ungare se afla 131 de pacienti cu noul coronavirus, iar 2.123 de persoane sunt in carantina oficiala la domiciliu.Pericolul epidemiei nu a disparut si este in vigoare starea de pregatire medicala; in Ungaria este obligatorie purtarea mastii sanitare in magazine si in transportul public.Cele mai multe cazuri de COVID-19 se inregistreaza in Budapesta (1.988), urmata de judetele Pesta (639), Fejer (379), Komarom-Esztergom (307) si Zala (262), iar cele mai putine in Tolna (cate 13). Ungaria, tara o populatie de aproximativ 9,78 milioane de locuitori, a efectuat pana acum 289.602 de teste.In Bulgaria, tara cu aproape 7 milioane de locuitori, s-au inregistrat 244 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, pana joi dimineata (interval in care au fost efectuate 4.286 de teste Real Time PCR), ceea ce aduce numarul total de cazuri la 6.342.Un numar de 259 persoane au decedat, iar 498 de pacienti sunt spitalizati, dintre care 29 in sectiile de terapie intensiva. Pana in prezent, 3.166 de pacienti ce contractasera noul coronavirus s-au vindecat.Ucraina, ce are o populatie de 47,7 milioane locuitori, a raportat pana joi la ora locala 10:00 (07:00 GMT) un numar de 51.224 de cazuri de COVID-19, dintre care 810 in ultimele 24 de ore, potrivit ministrului sanatatii Maksim Stepanov. Cele mai multe noi cazuri s-au inregistrat in regiunea Lvov (119), orasul Kiev (93) si in regiunile Transcarpatia (89) si Rivne (76)In ultimele 24 de ore, 21 persoane au murit din cauza COVID-19 si 665 pacienti s-au vindecat in Ucraina. De la inceputul pandemiei de COVID-19 numarul total al deceselor a ajuns la 1.327, iar cel al persoanelor vindecate este de 24.784.Ministerul Sanatatii din Republica Moldova a anuntat miercuri dupa-amiaza inca 330 de cazuri de COVID-19, ceea ce aduce la 18.471 numarul total al cazurilor inregistrate pana acum in aceasta tara, potrivit Radio Chisinau. In precedentele 24 de ore, in Republica Moldova (tara cu o populatie de aproximativ 4,04 milioane locuitori) s-au inregistrat 11 decese cauzate de noul coronavirus, numarul total al cazurilor fatale ajungand astfel la 614, dintre care 33 in randul personalului medical.Pana miercuri la ora locala 15:00, in Serbia - tara cu 8,74 milioane locuitori - numarul cazurilor confirmate a ajuns la 17.076, dintre care 357 in ultimele 24 de ore si 341 mortale, indica datele publicate de site-ul covid19.rs.De marti pana miercuri dupa-amiaza, in Serbia s-au consemnat 11 decese cauzate de COVID-19. Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 464.171 de persoane eligibile (aflate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a aparatului respirator), dintre care 8.567 in precedentele 24 de ore.