Raport: Situatia epidemiologica din Romania creeaza ingrijorare in randul oficialilor UE

Evolutia epidemiei de COVID-19 provoaca de acum o "ingrijorare serioasa" in 23 de tari ale Uniunii Europene, precum si in Regatul Unit, potrivit celei mai recente evaluari a riscurilor, efectuata de Agentia sanitara europeana si publicata vineri, relateaza AFP. Tara noastra a fost inclusa pe aceasta lista de catre specialistii de la Centrul European pentru Control al Bolilor.Toate tarile Uniunii Europene, cu exceptia Finlandei, Ciprului, Estoniei si Greciei se incadreaza acum in aceasta categorie, fata de sapte in urma cu o luna, potrivit Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC).Romania a depasit azi pragul de cinci mii de noi imbolnaviri de COVID-19 in 24 de ore si a trecut de 200 de mii de cazuri, in aproape sapte luni de la debutul pandemiei in tara noastra.Citeste si: