De ce este importantă obligativitatea purtării măștii. ”O persoană vaccinată are aceeași încărcătură de virus Delta ca și o una nevaccinată”

De ce este ”un lucru bun” că în marile orașe sunt mai multe infectări

Era de așteptat ca destinațiile turistice să intre în zona roșie

Grecia impune măsurile anti-pandemie cu forța

Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, În București sunt cele mai multe cazuri de infectări Doctorul Marius Geantă, co-fondatorul Centrului Român pentru Inovație în Medicină a explicat pentru Ziare.com că faptul că sunt mai multe infectări la orașe arată că că zonele în care vaccinarea nu are acoperire mare, sunt oarecum protejate.”Dacă privim cifrele de săptămâna aceasta, vedem în mod clar o creștere față de săptămâna trecută, atât la numărul cazurilor diagnosticate cât și referitor la cel al pacienților internați în spital și în secțiile de terapie intensivă.Este semnificativ faptul că un număr mare de cazuri este înregistrat în București, Ilfov, Iași, Cluj și Constanța. Observăm, astfel, că nu s-a schimbat tendința în pandemie și că, de fapt, marile orașe contribuie cel mai mult la numărul de infectări.În acest moment nu avem date care să ne arate o creștere a numărului de cazuri în mediul rural sau în orașele mai mici, unde sunt mai puține persoane vaccinate, comparativ cu marile orașe. Ceea ce reprezintă un lucru bun. Apărând un număr semnificativ de cazuri în marile orașe, nu cred că va exista un risc de explozie de infectări. Și acest fapt ar putea fi o consecință a faptului că în marile orașe și vaccinarea este la un nivel ridicat și există și o protecție ca urmare a infectării. O proporție din populație este de așteptat să aibă imunitate chiar și față de varianta Delta a virusului.Un pericol mare ar fi dacă s-ar schimba ceea ce știam noi până acum și va apărea un numpr semnificativ de cazuri în mediul rural sau în localitățile mici”.De altfel, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri, că " La mijlocul lunii septembrie vor fi foarte multe cazuri , cam 1.600 pe zi. Pe Bucureşti-Ilfov vor fi cam jumătate din cazuri".Pe de altă parte, ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, susține că tulpina Delta începe să devină dominantă și la noi. Potrivit oficialului, Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) preconizează scenariul în care evoluţia este cea mai rapidă şi cu cele mai multe cazuri tocmai din cauză că tulpina Delta în toată Europa de vest şi probabil că şi la noi începe să devină dominantă şi este mult mai contagioasă decât tulpinile anterioare."Ne aşteptăm la evoluţii rapide ale numărului de cazuri", a explicat Ioana Mihailă.Referitor la măsurile de protecție care ar trebui luate în perioada următoare pentru evitarea răspândirii coronavirusului, doctorul Marius Geantă a precizat că ”obligativitatea purtării măștii în interior reprezintă o măsură foarte bună care nu ar trebui eliminată și devine foarte important ca această măsură să fie respectată în perioada următoare. Este una dintre puținele măsuri care au mai rămas, de fapt și, probabil că este una dintre cele mai importante măsuri nefarmacologice de luptă împotriva pandemiei”.În ceea ce privește numărul mare de infectări din străinătate, președintele Centrului Român pentru Inovație în Medicină a explicat că ”este vorba despre țări care sunt destinații turistice”.”Am văzut că Grecia a intrat pe lista roșie, însă nu este ceva neașteptat. Anterior a fost Portugalia. Pe de altă parte vedem un declin al numărului de cazuri în Marea Britanie, ceea ce este foarte bine.Referitor la situația din SUA, am văzut același tip de reacții și față de varianta Alpha, când, pe lângă stimularea vaccinării, autoritățile recomandau, în primăvară, purtarea a două măști. Acum am văzut ca și persoanele vaccinate să reînceapă să poarte masca în spațiile închise. Sunt consecvenți în genul acesta de recomandări, iar acum ei consideră că purtarea măștii reprezintă un palier de protecție alături de vaccinare”, a mai precizat medicul Marius Geantă.Medicul a mai spus că, ”o persoană vaccinată are aceeași încărcătură de virus varianta delta ca și o persoană nevaccinată, de aceea este important să poarte mască, pentru a nu transmite virusul. Din fericire, este mic numărul celor vaccinați care se infectează și important este că aceștia, în majoritatea cazurilor, nu au semne de boală, ci sunt doar purtători”. Grecia a început mobilizarea unităţilor de poliţie în principalele destinații turistice, pentru a impune măsurile luate de autorități privind stoparea răspândirii Covid-19, după ce Centrul European pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) a marcat cu „roşu închis” insulele greceşti din Marea Egee, ceea ce înseamnă că sunt descurajate toate deplasările spre şi dinspre acestea, cu excepţia celor esenţiale.Între cele 13 insule vizate de CDC se numără Mykonos, Santorini şi Rodos.Autorităţile au consolidat prezența poliției în insulele cunoscute pentru petreceri, precum Mykonos și Ios, după ce au apărut semnale că antreprenorii locali nu respectă măsurile sanitare ce au ca obiectiv limitarea răspândirii bolii.De la începutul pandemiei până în prezent, în România, au fost confirmate 1.083.033 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.682 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 34.278 au decedat.La nivel mondial, 197.647/.322 de persoane au fost infectate de la începutul pandemiei. Dintre acestea, 4.219.147 au decedat, conform datelor centralizate pe platforma woldometer