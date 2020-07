Situatia pe judete a numarului de imbolnaviri cu Covid-19. Cele mai afectate zone ale Romaniei, din cauza epidemiei

Numarul de cazuri raportate in ultimele 24 de ore

Situatia romanilor din diaspora

Potrivit informatiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, pe teritoriul Romaniei, au fost infectate cu noul coronavirus 28.582 de persoane.Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica, este in prezent:* Alba - 463* Arad - 707* Arges - 946* Bacau - 664* Bihor - 679* Bistrita-Nasaud - 561* Botosani - 1.041* Brasov - 1.651* Braila - 238* Buzau - 630* Caras-Severin - 119* Calarasi - 178* Cluj - 693* Constanta - 475* Covasna - 296* Dambovita - 635* Dolj - 324* Galati - 989* Giurgiu - 272* Gorj - 259* Harghita - 338* Hunedoara - 664* Ialomita - 440* Iasi - 1.021* Ilfov - 781* Maramures - 206* Mehedinti - 201* Mures - 751* Neamt - 977* Olt - 266* Prahova - 547* Satu Mare - 80* Salaj - 120* Sibiu - 668* Suceava - 4.078* Teleorman - 165* Timis - 534* Tulcea - 188* Vaslui - 191* Valcea - 55* Vrancea - 1.105* municipiul Bucuresti - 3.349.Alte 416 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total al imbolnavirilor ajungand, sambata, la 28.582.La sectiile de Terapie Intensica sunt internati 223 de pacienti, in acest moment.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate. Dintre acestea, 19.854 sunt pacienti vindecati, iar 1.007 - asimptomatici externati la 10 zile dupa depistare.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 759.037 de teste, arata GCS.Numarul romanilor din diaspora confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2 ramane in continuare 4.995, iar numarul deceselor cetatenilor romani din afara tarii, din cauza COVID-19, este 122, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.Din cei 4.995 de cetateni romani confirmati infectati, 1.885 sunt in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 2.275 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 6 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazahstan, Ucraina si Suedia.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, 122 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat: 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, cate unul in Suedia, Elvetia, SUA si Brazilia.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 72 au fost declarati vindecati: 50 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Informatiile sunt obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, fie de la autoritatile competente din statele de resedinta, in masura in care aceste date fac obiectul comunicarii publice, fie in mod direct de la cetatenii romani din strainatate, arata GCS.