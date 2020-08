Situatia sanitara din Franta si Italia se degradeaza rapid, dar oficialii nu aduc in discutie o carantina totala ca la inceputul pandemiei

Duminica, Franta a inregistrat 4.897 de cazuri in 24 de ore, fata de 3.602 sambata. Ministrul Sanatatii recunoaste ca este o situatie ingrijoratoare, dar niciun oficial nu invoca ideea unei carantine totale, cum a fost cazul lunile trecute, potrivit France Presse.La randul sau, Italia a inregistrat 1.210 de cazuri in 24 de ore. O treime din cazuri au fost depistate la Roma si in zona metropolitana si sunt legate de turisti reveniti din vacanta din strainatate sau din insula Sardinia. Ministrul italian al Sanatatii exclude si el o noua carantina la nivel national, dar guvernatorii anumitor regiuni sustin ca ar putea reveni la unele restrictii de circulatie , relateaza Digi 24.