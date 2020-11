Situatie alarmanta in Europa de Est: a fost depasit pragul de cinci milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus

Aceasta regiunea a batranului continent, care cuprinde Belarus, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Romania, Moldova, Rusia si Ucraina, are in prezent cel mai mare numar de cazuri de infectii cu Covid-19, transmite Reuters.De precizat ca din acest total, peste doua milioane sunt inregistrate in Rusia. Saptamana trecuta, Europa de Est a raportat, in medie, 82.000 de cazuri pe zi, la care se adauga in medie 1.500 de decese.Rusia, Polonia si Ucraina sunt in top 20 de tari la nivel global. Un nou val de cazuri s-a inregistrat in Rusia, care a depasit pragul de doua milioane, fiind una dintre cele mai afectate tari din lume, dupa SUA, India, Brazilia si Franta.Cu toate acestea, autoritatile ruse au respins ideea unei carantine la nivel national, preferand carantinarea regionala.Europa, in ansamblu, a raportat peste 15 milioane de cazuri de Covid-19 si 346.000 de decese, fiind cel mai afectat continent, dupa America Latina.