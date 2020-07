Situatie critica in Prahova, unde a explodat numarul de infectari: Autoritatile cer ca inca 3 spitale sa primeasca bolnavi COVID-19, deoarece doar 15 locuri mai sunt libere

Numarul persoanelor infectate, in crestere

Prefectul Cristian Ionescu a declarat, sambata, ca cea mai mare problema este in acest moment legata de capacitatea de cazare a pacientilor care stau in izolare la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a SJU in asteptarea rezultatelor testelor pentru SARS-CoV-2.Izolatorul de la aceasta unitate sanitara este plin in prezent, iar capacitatea de testare a spitalului este depasita, in conditiile in care zeci de persoane necesita zilnic testarea pentru noul coronavirus, iar rezultatele intarzie in unele cazuri pana la 36 de ore, a spus prefectul."Acum sunt 50 de persoane in izolatorul de la Spitalul Judetean si nu mai este acum niciun spatiu pentru cei suspecti. Asta nu inseamna ca in urmatoarele doua ore, de exemplu, nu se vor elibera doua-trei locuri, insa ele vor fi din nou ocupate pentru ca sunt zeci de persoane care zilnic trebuie testate", a declarat Cristian Ionescu.In aceste conditii, una dintre solutiile identificate ar fi aducerea la SJU a unui aparat mai performant pentru efectuarea testelor, in acest sens fiind facute solicitari catre Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean Prahova, in subordinea caruia functioneaza SJU Ploiesti. Aparatul ar putea ajunge insa la acest spital in cursul lunii august, a mai adaugat prefectul.Totodata, acesta a precizat ca vor fi facute si solicitari catre agentii economici din judet pentru a pune la dispozitia autoritatilor spatii de cazare pentru suspectii de COVID-19.De asemenea, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de COVID-19 din judet, s-au cerut deja aprobari pentru ca alte trei spitale din judet sa poata primi pacienti cu forme usoare ale bolii, fiind vorba despre unitati sanitare din Breaza, Baicoi si Floresti, a mai declarat Cristian Ionescu.In ultimele 24 de ore, in Prahova au fost inregistrate 108 cazuri noi de COVID-19, numarul total al celor infectati de la inceputul epidemiei ajungand astfel la 1.431 de persoane."Conform reprezentantilor DSP Prahova, numarul mare de cazuri este generat de o sporire a testarilor, atat la cerere (in cazul celor care doresc sa calatoreasca in anumite state care solicita la granita o dovada in acest sens), cat si a contactilor directi ai persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, dar si a neglijarii masurilor de protectie de catre mare parte din populatie.Autoritatile sanitare, dar si prefectul judetului Prahova, Cristian Ionescu, revin cu un apel pentru respectarea distantarii fizice, a purtarii mastilor de protectie, a igienizarii dese a mainilor si suprafetelor comune utilizate, a evitarii pe cat posibil a deplasarilor care nu sunt urgente , a evitarii locurilor aglomerate, iar in cazul prezentarii simptomelor asociate COVID sa contacteze medicul de familie sau sa sune la 112 in vederea unei evaluari de specialitate", se arata intr-un comunicat al Prefecturii Prahova.