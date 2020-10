Situatie critica la Ambulanta Prahova, dupa ce trei asistente si un ambulantier au fost diagnosticati cu COVID-19. La ATI nu mai e niciun loc liber

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

PLOIESTI | Scris de Departamentul Corespondenti | astazi, 14:37Trei asistente medicale si un ambulantier din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova au fost diagnosticati cu COVID-19. Autoritatile nu au declarat focar, pentru ca cei patru lucreaza pe ture diferite.Infectarile in cazul celor trei asistente si al ambulantierului sunt cele mai recente in cadrul Serviciului de Ambulanta din Prahova. Anterior, au mai fost semnalate in cadrul institutiei peste 20 de cazuri, dar si un deces . Este vorba despre o asistenta medicala care a murit intr-un spital din alt judet, unde fusese transferata din cauza ca la nivelul judetului Prahova nu au mai fost libere locuri la terapie intensiva pentru bolnavii de COVID-19.De altfel, situatia este aceeasi si in prezent in spitalele din judetul Prahova. Dintre cele 378 de locuri destinate bolnavilor infectati cu SARS-CoV-2, 331 sunt ocupate, iar la ATI nu este niciun pat liber.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova, 6.516 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2.Din totalul celor confirmati de la inceputul epidemiei, 225 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Directiei de Sanatate Publica Prahova. Ultimele patru decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore.Cea mai recenta raportare pe 24 de ore arata, de asemenea, 101 noi cazuri de COVID-19 in judetul Prahova.