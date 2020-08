Situatie critica la Hunedoara. Nu mai sunt locuri la Terapie Intensiva, trei pacienti fiind transferati la Arad

Reprezentantii Spitalului Judetean Arad au anuntat ca cei trei pacienti, de 58, 73 si 79 de ani, toti barbati, au fost transferati in noaptea de luni spre marti, pe Sectia Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva II, deoarece la Hunedoara nu mai aveau suficiente locuri pentru pacientii care necesita terapie intensiva.Cei trei pacienti au si alte afectiuni medicale printre care hipertensiune, obezitate, insuficienta cardiaca."Am fost contactati azi-noapte, in jurul orei 00.00, pentru a interna trei pacienti din judetul vecin. Deocamdata avem locuri disponibile pe terapie intensiva deoarece, la nivelul spitalului am alocat, pentru pacientii infectati cu virusul SARS CoV-2, atat Compartimentul ATI COVID-19 din Gradiste cat si Sectia Clinica de Anestezie si Terapie Intensiva II, din incinta fostului Spital Municipal", a declarat ec. Florina Ionescu, manager interimar SCJU Arad.Citeste si: