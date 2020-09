Situatie critica la Iasi. Manager spital: "La Boli Infectioase nu mai este nici macar un loc la Terapie Intensiva"

"La Boli Infectioase nu mai este nici un loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special organizat de ATI de la Spitalul de Neurochirurgie", a declarat Carmen Dorobat pentru Ziarul de Iasi Aceasta mai sustine ca pentru pacientii confirmati mai existau 20 de locuri disponibile in conditiile in care, in urma cu o zi, au fost peste 60 de cazuri noi."In legatura cu Spitalul mobil, am semnat comodatul si urmeaza sa facem o receptie tehnica pe sfere de activitate cu speciistii din spital", a mai adaugat directorul.