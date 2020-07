Situatie critica la SJU Ploiesti. Lipsa de personal si doua sectii inchise din cauza unor focare active de COVID-19

Purtatorul de cuvant al SJU, Violeta Tanase, a declarat, joi, pentru AGERPRES, ca probleme sunt la Sectia ATI, unde pentru linia de garda pentru bolnavii diagnosticati cu noul coronavirus exista doar doi medici rezidenti detasati recent, aici fiind nevoie de minim cinci medici pentru acoperirea garzii.Astfel, medicii de pe linia de garda non-COVID suplinesc lipsa cadrelor.Potrivit acesteia, probleme mari sunt si la Unitatea de Primiri Urgente (UPU), personalul de aici fiind detasat partial la unitatea de terapie intensiva mobila, dar si la izolatorul destinat pacientilor suspecti de infectare cu SARS-CoV-2 care asteapta rezultatele testelor."Capacitatea de testare a aparatelor din spital este depasita din cauza numarului mare de prezentari. In aceasta dimineata sunt in izolator peste 40 de persoane care asteapta rezultatele, unele fiind acolo chiar din data de 20", a declarat Violeta Tanase.De asemenea, o alta parte a personalului UPU va fi detasata intr-un alt izolator care va fi amenajat in fata UPU, intr-un cort al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, acest spatiu fiind destinat acelor persoane suspecte care prezinta simptome minore ale bolii.Totodata, Sectia de Interne care functioneaza in sediul central al spitalului, aflat in nordul orasului, este inchisa de aproximativ doua saptamani, dupa ce doar un doctor a fost testat negativ pentru noul coronavirus, restul fiind pozitivi.In aceste conditii, nu se poate asigura linia de garda, sectia fiind in continuare inchisa, iar bolnavii internati la Sectia Interne 2, care functioneaza intr-o cladire situata in alta parte a orasului.Violeta Tanase a explicat ca pacientii nu beneficiaza insa aici de investigatiile si tratamentele care ar fi fost aplicate in sectia de la sediul central."Personalul este suprasolicitat, iar situatia este chiar dramatica. S-au facut demersuri si solicitari in repetate randuri pentru suplimentarea personalului", a spus purtatorul de cuvant al SJU.In plus, in spital sunt active doua focare de COVID-19 in randul angajatilor de la sectiile Chirurgie 1 si Gastroenterologie.Managerul SJU, Marius Niculescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca pana la acest moment au fost testate pozitiv 20 de persoane la Chirurgie 1, fiind vorba despre un medic, opt asistente medicale, noua ingrijitoare si doi brancardieri, alte cinci persoane fiind infectate la Gastroenterologie, respectiv trei asistente medicale si doua infirmiere.Internarile in aceste sectii au fost sistate.Si Spitalul Municipal Campina, care este unitate suport COVID-19, intampina probleme in legatura cu personalului.Managerul Calin Tiu a declarat, pentru Agerpres, ca la ATI este un deficit de cel putin doi medici pentru "o solutie de minim confort al relatiei de munca", in conditiile in care aici lucreaza acum trei medici.De asemenea, la Sectia de Boli Interne sunt cinci doctori si, spune managerul, ar fi nevoie de minim 10 pentru ca acestia acopera si cazurile din ambulatoriu si urgentele.Totodata, spitalul nu are medic infectionist in structura lui, ci doar un medic care lucreaza cu jumatate de norma.La Campina sunt internati acum 60 de pacienti COVID-19, iar cea mai recenta cerere de suplimentare a personalului a fost transmisa joi dimineata, a precizat Tiu.Conform datelor furnizate AGERPRES de Directia de Sanatate Publica Prahova, la nivelul judetului sunt 237 de paturi alocate celor infectati cu noul coronavirus, dintre care 28 sunt libere la acest moment.In Prahova sunt 16 focare active de boala, sase dintre ele fiind in institutii publice, arata sursa citata.Autoritatile au raportat, miercuri, 70 de cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus si un total al cazurilor de 1.253 inregistrate de la inceputul epidemiei. Dintre persoanele infectate, 185 au fost declarate vindecate si externate, iar 56 au decedat.