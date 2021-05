Sapte paturi libere la ATI Prahova pentru pacienti COVID-19. Este record al ultimelor luni

Potrivit datelor comunicate de Prefectura Prahova, in judet sunt alocate in spitale 508 paturi pentru pacientii cu COVID-19, dintre care 194 de locuri sunt ocupate.La ATI, din cele 28 de locuri disponibile pentru pacientii cu SARS-CoV-2, sapte au fost raportate ca fiind libere.In Prahova au fost inregistrate 35 de cazuri noi de infectare, dupa o zi in care au fost efectuate 765 de teste. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivelul judetului este de 0,80 cazuri la mia de locuitori.