Situatie dramatica in Prahova. O pacienta a fost tinuta 20 de ore pe holurile spitalului, pentru ca nu mai sunt locuri in unitatile COVID

Data fiind situatia dificila in care s-a ajuns, alte trei unitati din judet ar putea fi trnasformate curand in spitale COVID. Este nevoie de un ordin al Ministerului Sanatatii pentru reorganizare, asa incat sa se obtina alte 100 de locuri pentru pacientii cu coronavirus.Pacienta de 46 de ani a fost adusa cu ambulanta la Spitalul Judetean, dupa ce testul COVID-19 i-a iesit pozitiv, potrivit sursei citate."Am venit de ieri, de la 16:00, dar nu mi-a facut niciun tratament. Azi noapte, pe la 2:00, mi-a facut un paracetamol, o perfuzie cu metoclopramid, ca aveam febra si atat de atunci pana acum, nu antibiotic. Am dormit aici, pe hol, pe un scaun, mi-au adus sa ma intind un pic. Groaznic!", le-a declarat femeia reporterilor Pro TV.Cadrele medicale au fost cele care i-au spus pacientei ca nu mai au locuri in saloane."Situatia este dificila. De exemplu, la ora 8 dimineata aveam 43 de pacienti in izolator, dintre acestia 15 erau deja confirmati. Au asteptat in decursul noptii sa le gasim locuri. Inseamna telefoane, reluarea acestor telefoane, rugaminti la tot felul de spitale sa ne anunte. Este foarte greu, foarte mult timp pierdut", a declarat Andrei Ilinca, medic primar UPU Ploiesti.Judetul Prahova are, in prezent, 253 de paturi pentru tratatrea pacientilor infectati cu noul coronavirus."Incepand cu ora 13:00 se fac externari, 15 la numar, care practic vor prelua acele persoane de aseara care au stat in asteptare neavand unde fi internate. Asteptam ordinul de ministru cu privire la deschiderea unor noi spitale care sa poata interna pacienti cu forme usoare Covid si in felul acesta sa reusim sa decongestionam situatia actuala", a declarat, pentru stirileprov.ro , Cristian Ionescu, prefectul judetului Prahova.