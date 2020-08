Situatie dramatica la ATI, unde sunt dusi pacientii cu Covid-19: zeci de paturi s-au ocupat in cateva ore. Masurile anuntate de Arafat

La raportul public de la ora 13:00 comunicat vineri de autoritati erau anuntati 409 pacienti la ATI, cel mai mare numar inregistrat pana acum de la inceputul pandemiei. Asta inseamna ca, in cateva ore, alti 21 de pacienti au avut nevoie de terapie intensiva, scrie Digi 24..Raed Arafat a explicat ca "pacient suspect la ATI" inseamna pacient grav, critic, suspicionat ca are Covid-19 in baza unor analize de genul CT, radiografie etc., dar care nu are confirmarea testului. El asteapta confirmarea testului, insa intre timp, ocupa un pat de terapie intensiva dintre paturile destinate bolnavilor de Covid-19.Toate aceste date indica faptul ca, cel putin teoretic, in raportul de sambata 1 august 2020, de la ora 13:00, vor fi tot peste 400 de paturi ocupate la ATI. "Depinde de numarul de decese, de numarul ameliorarilor, pentru ca si pe terapie intensiva lucrurile sunt dinamice. S-ar putea, din pacate, sa avem decese, scade numarul, vin altii, s-ar putea sa avem ameliorari, pleaca de la terapie intensiva, intra intr-o zona intermediara. Situatia este in dinamica, din cauza asta pot exista diferente intre raportari", a explicat Raed Arafat.Secretarul de stat a anuntat ca incepand de sambata, va incepe sa creasca capacitatea locurilor de terapie intensiva pentru bolnavii diagnosticati cu noul coronavirus, iar pana la sfarsitul saptamanii viitoare se va spori cu aproape 40 de paturi - 20 de paturi la Mures si 21 de paturi la Cluj."Promisiunea este ca primele 11 paturi la Cluj vor fi aduse chiar sambata, iar la Mures 10 paturi noi ar trebui sa fie disponibile de duminica, urmand ca inca 10 sa intre luni, iar vineri restul de 10-11 paturi pentru Cluj", a detaliat Raed Arafat.In prezent, sunt aproximativ 840 de paturi la ATI pentru bolnavii de Covid in intreaga tara. "Este un numar care fluctueaza, pentru ca unele paturi sunt scoase la anumite momente cand cerem raportarea, pentru ca sunt in dezinfectie, sunt in refacere dupa ce un pacient nu mai este pe acest pat. Deci, in mod normal, noi saptamana viitoare vom creste la peste 900 de paturi destinate covidului. Bineinteles, mai sunt si alte paturi la ATI, care insa rezolva alte probleme decat covid", a precizat seful DSU.