Situatie ingrijoratoare in Capitala: 405 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19. Spitalele nu mai au locuri la ATI

"Nu mai sunt locuri la ATI"

Scolile vor sa intre in scenariul rosu

De altfel, din 6 martie 2020, de cand a fost confirmat primul caz de coronavirus in Bucuresti si pana in prezent, aici au fost raportate 17.467 de infectii cu SARS-COV-2.Marti, 29 septembrie 2020 , in Capitala erau 291 de cazuri noi, la 24 de ore.Luni, 28 septembrie 2020 , DSP Bucuresti a anuntat 235 de infectii noi, in 24 de ore.Pe 23 septembrie 2020 , potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, in Bucuresti au fost raportate 301 cazuri noi de infectii. Raed Arafat a transmis ca s-a atins limita maxima in spitale . "La acest moment, a fost atinsa limita maxima de locuri la Terapie Intensiva, chiar si in cursul noptii. A trebuit sa transferam pacienti in alte zone ale tarii. Am transferat sase pacienti la Targu Mures, de exemplu", a spus, la Europa FM , Raed Arafat.1.140 de noi cazuri Covid s-au inregistrat in Capitala de duminica pana miercuri.In Bucuresti sunt peste 1.500 de paturi, insa sunt manageri de spitale non-COVID care incearca inca de mearti 29 septembrie, sa transfere pacienti care s-au pozitivat in urma testarii dar nu au unde sa-i transfere, iar aceste persoane raman in izolatorul de la camera de urgenta, pana se elibereaza un pat.In tara, in prezent sunt peste 13.000 de paturi in sectiile care trateaza persoane infectate cu coronavirus, iar 5.092 sunt neocupate. La ATI sunt disponibile 1.050 de locuri in tara, dintre care jumatate sunt ocupate. Avand in vedere ca starea pacientilor se agraveaza foarte repede, ei nu ar rezista unui transfer in alt judet.Sunt probleme si in sistemul de invatamant. Mai multe scoli din Bucuresti vor sa treaca la scenariul rosu, iar altele vor scenariul galben.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Roxana Cercel, a declarat miercuri 30 septembrie 2020, ca 1 4 unitati de invatamant doresc schimbarea scenariului de desfasurare a cursurilor, dintre acestea noua optand pentru scenariul rosu "Au fost inaintate catre inspectorat 14 dosare venite de la unitatile scolare care intentioneaza sa schimbe scenariul. Au intrunit consiliile de administratie din unitate, au fixat schimbarea scenariului, iar acum au primit de la inspectorat din intalnirea de astazi cu DSP-ul avize de la noi si de la DSP si urmeaza sa fie inaintate catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta pentru a primi aprobarea finala. Dintre acestea, noua sunt din cauza imbolnavirilor. Cele 9 solicita scenariul rosu din cauza imbolnavirilor cu noul coronavirus", a spus Roxana Cercel.Citeste si: