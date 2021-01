Franta, la un pas de un nou lockdown. Inalt oficial medical: "Trebuie sa luam masuri destul de repede"

Ingrijorarile oficialilor

Restrictiile din Franta

Franta este pe locul sapte in lume in privinta bilantului victimelor, cu peste 73.000 de decese legate de pandemia de COVID-19."Este un moment ingrijorator. Ne uitam la cifre in fiecare zi. Trebuie sa luam masuri destul de repede, dar in acelasi timp fara sa ne pripim", a spus Dominique Le Guludec.Jean-Francois Delfraissy, seful comisiei stiintifice care consiliaza guvernul in privinta COVID-19, a declarat duminica faptul ca Franta va trebui probabil sa introduca un al treilea lockdown , odata cu vacanta scolara din februarie, din cauza raspandirii noilor variante ale virusului."Daca nu inasprim masurile, ne vom regasi de la jumatatea lunii martie intr-o situatie extrem de dificila (...) Vom avea probabil nevoie sa intram din nou in lockdown", anticipeaza responsabilul francez.Intrebat luni despre asta la un post de radio, ministrul Afacerilor Europene, Clement Beaune, a raspuns ca nu a fost luata o decizie ferma in legatura cu acest lucru. In Franta este in prezent in vigoare o interdictie de circulatie in intervalul orar 18.00-06.00, in incercarea de a incetini raspandirea virusului, insa numarul mediu de noi infectii a crescut de la 18.000 pe zi la peste 20.000.Geoffroy Roux de Bezieux, seful grupului francez de sustinere a companiilor MEDEF, a spus ca va cere guvernului sa tina deschise cat mai multe afaceri si scoli in noul lockdown, pentru a proteja economia si pentru a ajuta educatia copiilor.