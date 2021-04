Situatie ingrijoratoare in Republica Moldova. A crescut numarul copiilor infectati cu coronavirus

"Este o situatie alarmanta in ceea ce priveste afectarea copiilor de catre virusul Sars-Cov-2. In prezent, sunt 12.528 de copii infectati, lucru care nu se intampla inainte de importarea tulpinii britanice in Republica Moldova. Dinte acestia, 53% au varsta cuprinsa intre 11 si 17 ani", a anuntat premierul interimar Aureliu Ciocoi, dupa convocarea sedintei Centrului unic de comanda a starii de urgenta.Acesta considera grav si faptul ca un numar mare de gravide sufera de COVID - 973 de persoane.Raportul prezentat de Ministerul Sanatatii arata ca sambata s-au inregistrat 910 cazuri noi de infectie, dintre care 223 in Chisinau, din totalul de 5 799 de teste efectuate. Astfel, in prezent, numarul bolnavilor de COVID ajunge la 19 130 persoane, dintre care 3770 sunt internati, 316 se afla in stare grava, iar 32 de persoane au pierdut lupta cu virusul.Actualmente, Republica Moldova se plaseaza pe locul 18 in Europa la capitolul de noi infectari si pe locul 16 la capitolul mortalitate.Pana sambata, 61 091 de persoane s-au vaccinat in Republica Moldova.Ministerul Sanatatii este in proces de negociere directa cu o companie din China care produce vaccinul SINOVAC, pentru contractarea unui lot de 400 000 doze. "Este singura companie care a depus dosarul la licitatia declarata de MSMPS (Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale). Ministerul continua negocierile directe si cu alti producatori ca sa reusim sa aducem cat mai curand posibil si alte vaccinuri in Republica Moldova", a declarat Aureliu Ciocoi.