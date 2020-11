Franta: 3.528 de elevi si 1.167 de profesori, infectati cu COVID-19. Ministrul Educatiei spune ca situatia este "sub control"

"In prezent, vineri, numarul elevilor testati pozitiv este de 3.528, iar cel al personalului didactic - 1.167", a detaliat Blanquer la postul de radio RTL. Este "o cifra tinuta sub control", a apreciat el, fata de totalul de 12 milioane de elevi si 1 milion de persoane care fac parte din sistemul educatiei nationale din Franta.Contaminarile inregistrate in cadrul sistemului de educatie raman "sub proportiile care se intalnesc la restul populatiei", a subliniat el.Ministrul a explicat ca vrea "sa evite cu orice pret" inchiderea liceelor, unde protocolul sanitar va fi de acum intarit: acestea trebuie sa se organizeze pentru a permite mai mult studiul online, cu conditia de a se pastra cel putin 50% din invatamantul cu prezenta fizica pentru fiecare elev.In schimb, Blanquer a exclus o astfel de evolutie la colegii, unde invatamantul "ramane organizat cu prezenta 100%"."Situatia colegiilor este foarte diferita de cea a liceelor", a explicat el. In aceste institutii, este "mai usor" sa fie mentinuti elevii intr-o singura clasa pentru ca ei nu au cursuri de specialitate.Elevii sunt de asemenea "mai tineri" si pun - potrivit lui - "mai putin probleme in privinta contaminarii", iar densitatea in colegii este "in general mai mica" decat cea din licee.Ministrul a explicat de asemenea ca lucreaza "cu autoritatile din sanatate" pentru ca persoanele implicate in sistemul Educatiei nationale sa fie "mai testate".