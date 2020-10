DOCUMENT CNSU: Purtarea mastii nu este obligatorie pentru cei care fumeaza, mananca ori fac activitati fizice individuale, cu pastrarea unei distante de doi metri fata de alte persoane

"Masca de protectie sanitara poate fi indepartata in spatiu deschis, pentru perioade scurte de timp si doar daca persoanele sunt in afara zonelor de trafic pietonal", se arata in Hotararea CNSU.Art. 1 Se aproba lista tarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, prevazuta in anexa la prezenta.Art. 2 Instituirea restrictiilorreferitoare la persoanele care sosesc din anumite zone sau tari cu risc epidemiologic ridicat se aplica dupa 24 ore de la data aprobarii hotararii prin care acestea sunt stabilite, iar ridicarea acestora se realizeaza incepand cu data emiterii hotararii.Art. 3 In localitatile sau judetele in care portul mastii de protectie este obligatoriu in spatiile deschise, este permisa inlaturarea acesteia pentru perioade scurte de timp in vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau bauturi in afara teraselor, cat si pentru desfasurarea activitatilor sportive individuale sau altor asemenea activitati, doar daca persoanele sunt in afara zonelor de trafic pietonal si la minim 2 metri fata de alte persoane.Art. 4 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.Citeste si: