Spitalul de Urgenta Suceava nu mai are locuri libere la ATI. Situatie critica, a doua zi consecutiv

Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 529 de pacienti internati in SJU, 189 sunt diagnosticati cu COVID-19, alti 75 sunt in zona tampon si 265 sunt cu afectiuni non-COVID.Din totalul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, un numar de 12 prezinta forme usoare; 91 au forme medii de boala; 66 prezinta forme severe, iar 20 cu forme grave sunt internati in sectia ATI, sase fiind ventilati neinvaziv si cinci intubati.SJU Suceava dispune, la aceasta data, de 328 paturi libere, dintre care 41 pentru pacienti COVID, 177 in sectorul non-COVID si 110 pentru zona tampon.La unitatea ATI nu sunt disponibile paturi pentru pacientii COVID, sunt 25 de ventilatoare libere, dintre care noua pentru bolnavi COVID.Spitalul Municipal Radauti are internati 77 de pacienti diagnosticati cu COVID-19, dintre care 23 cu forme grave si doi pacienti in forma critica; la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc sunt 34 de pacienti COVID, dintre care trei cu forme grave; la Spitalul Municipal Vatra Dornei sunt 20 de pacienti COVID, trei fiind cu forme grave; la Spitalul Orasenesc Gura Humorului sunt internati 26 de pacienti COVID, iar la Spitalul Boli Cronice Siret este internat un pacient diagnosticat cu SARS-CoV-2.Totalul persoanelor internate si diagnosticate cu COVID-19, in judetul Suceava, este de 347, iar totalul persoanelor suspecte de infectie cu noul coronavirus este de 91.In judet, numarul total de persoane testate pana in prezent este de 96.683, in ultimele 24 de ore fiind testate 748 de persoane.La aceasta data, in judetul Suceava sunt in evolutie 1.221 cazuri de infectie cu SARS-CoV-2.Citeste si: Galati: Focar urias de COVID-19 la Unitatea Medico-Sociala din Ganesti. Peste 100 de infectari