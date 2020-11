Perioada de carantina pentru municipiul Slobozia a fost prelungita cu 7 zile

"Prin ordinul DSU din data de 26.11.2020, masura de carantina zonala a Municipiului Slobozia se prelungeste pentru o perioada de 7 zile. Din pacate, incidenta cazurilor de imbolnavire cu SARS-COV2 ieri a fost de 8,45/1000 persoane, ceea ce inseamna in continuare ca suntem in risc epidemiologic maxim. In perioada urmatoare, de 7 zile, masurile de carantina pentru populatie se prelungesc, adica avem in continuare obligatia de a ne deplasa doar pentru nevoi de stricta necesitate, bifate sau completate in declaratia pe proprie raspundere" au anuntat vineri dimineata reprezentantii Primariei Slobozia pe contul oficial de Facebook al institutiei.Ca masuri suplimentare, se limiteaza capacitatea magazinelor/supermarketurilor/hipermarketurilor la maxim 30% din cesa actuala, cu respectarea normelor de distantare fizica.In cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale, se limiteaza accesul persoanelor astfel incat sa se asigure 8 mp/persoana."Avem nevoie in continuare sa fim solidari, sa fim responsabili cu totii si sa respectam masurile de carantinare impuse de autoritati , astfel incat sa reusim impreuna ca in urmatoarea saptamana sa intram pe o linie descendenta a incidentei de imbolnavire. Impreuna putem pune virusul in izolare pentru a ne putea petrece sarbatorile in conditii cat mai normale, avand in vedere contextul pandemic global", au mai transmis oficialii Primariei Slobozia.Citeste si: Companii mari din Romania, amendate pentru comercializarea mastilor neconforme. Doua lanturi cunoscute de farmacii sunt pe lista