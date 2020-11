Cum s-a redus la jumatate rata infectarilor cu SARS-CoV-2 in Slovacia. Strategia "campaniei de testare dubla"

Din cei 5,5 milioane de locuitori, Slovacia a testat 3,6 milioane, cu exceptia copiilor mici si a unor persoane varstnice, in primul weekend din noiembrie, cei cu rezultate pozitive fiind obligati sa intre in carantina.La sfarsitul saptamanii trecute, testarea a fost repetata pentru un numar de putin peste 2 milioane de persoane din zonele cele mai afectate, rata de infectare dovedindu-se mult mai scazuta datorita masurilor anterioare de carantina.Campania din Slovacia a fost urmarita cu atentie de alte tari care se lupta cu o resurgenta a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2.Luand in considerare districtele in care s-au facut teste in ambele saptamani, rata de infectare a scazut de la 1,47% in primul weekend la 0,62% in randul celor care au fost testati in al doilea weekend, a anuntat Matovic in conferinta de presa.Daca se iau in calcul unele teste suplimentare efectuate in cadrul politiei, in camine de batrani si in companii, runda a doua a produs 13.509 de cazuri pozitive.'Intram intr-o iarna grea. Avem un instrument extraordinar de eficient in testarea antigen care reduce proportia de persoane infectate cu 58%', a spus seful guvernului.Testarea a fost gratuita si voluntara, dar guvernul a impus o carantina, ce a inclus interzicerea navetei, celor care au refuzat sa faca testul.Oamenii trebuie sa aiba la ei certificate din care sa rezulte ca au facut testul si acesta a iesit negativ.Campania s-a bazat pe teste antigen ale caror rezultate sunt cunoscute in 15-30 de minute, avand insa o acuratete mai mica decat testele standard PCR.Guvernul a argumentat ca testarea antigen merita facuta si ca repetarea ei reduce probabilitatea unor rezultate fals negative.Pana in prezent, Slovacia a raportat 76.072 de cazuri de infectare - din care 366 de decese - depistate prin teste PCR. Testarea antigen, care a inclus o etapa pilot si doua runde de testare in masa, a identificat 57.462 de cazuri.