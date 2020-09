Guvernul slovac aproba instituirea starii de urgenta de la 1 octombrie, timp de 45 de zile

Starea de urgenta, care va fi in vigoare timp de 45 de zile (legea prevede o durata maxima de 90 de zile), ii acorda guvernului puteri sporite de impunere a unor masuri mai stricte, dar nu inseamna in mod automat o revenire la izolarea stricta instituita la inceputul epidemiei.'Vom vedea ce se va intampla in timpul deplasarilor de Sarbatoarea Tuturor Sfintilor (1 noiembrie). Vom decide ulterior daca starea de urgenta va continua sau vom reveni la normal', a explicat premierul.Slovacia a raportat in ultimele 24 de ore 567 de cazuri noi de infectare cu coronavirus.