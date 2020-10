Slovenia declara "stare de epidemie". Numarul de cazuri COVID-19 creste

Guvernul a luat decizia in cadrul unei reuniuni duminica seara, a anuntat agentia de presa STA. Aceeasi masura a fost declarata la 12 martie si a ramas in vigoare pana pe 30 mai.Autoritatile nu au dispus masuri suplimentare fata de restrictiile in vigoare de vineri, cand deplasarile au fost restrictionate in regiunile cele mai afectate de epidemie si scolile au trecut la invatamantul online.Slovenia, cu 2,08 milioane de locuitori, a raportat 726 si 897 de noi infectii sambata si duminica.