Slovenia ridica restrictiile de calatorie pentru romanii vaccinati anti-Covid-19

In categoriile de persoane exceptate de la masura carantinei sau a prezentarii unui test negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2 la intrarea in Slovenia intra si persoanele care prezinta un certificat de vaccinare anti-COVID-19, cu mentionarea unui termen de cel putin 7 zile de la vaccinarea cu a doua doza de vaccin Biontech/Pfizer, cel putin 14 zile de la a doua doza de vaccin MODERNA sau cel putin 21 de zile de la a doua doza de vaccin AstraZeneca, potrivit conditiilor de calatorie publicate de Ministerul de Externe In ultimele 24 de ore au fost administrate 29.865 de doze de vaccin , dintre care 19.934 - Pfizer, 144 - Moderna si 9.787 - AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.Pana in prezent, de la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 1.409.087 doze unui numar de 819.447 persoane, dintre care 229.806 cu o doza, iar 589.641 - si cu doza a doua.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni, 22 februarie, ca au fost depistate 1.634 de cazuri noi de COVID-19 , in ultimele 24 de ore, in Romania. Totodata, s-au inregistrat 47 de decese. In prezent, la ATI sunt 972 de pacienti infectati cu noul coronavirus.