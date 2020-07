Smithfield, cel mai mare producator de carne de porc, confirma cazurile de COVID: Tratam cu maxima responsabilitate aceasta situatie

Potrivit unui comunicat remis redactiei, s-au luat toate masurile pentru a limita raspandirea virusului."In urma testarilor au fost depistate cazuri de infectare cu COVID-19 la unii dintre angajatii nostri. Dorim sa va asiguram ca tratam cu maxima responsabilitate aceasta situatie. Suntem in permanent dialog cu autoritatile si depunem toate eforturile pentru a solutiona impreuna situatia. Pastram legatura angajatii nostri si familiile acestora si le suntem alaturi pentru a le oferi intregul sprijin necesar. Dorim sa precizam ca inca de la debutul aparitiei cazurilor noului coronavirus Covid-19 in Europa, compania noastra a instituit o serie de masuri pentru protectia angajatilor in fata amenintarilor acestei pandemii, conform recomandarilor autoritatilor nationale si europene in domeniu", se arata in comunicat.Astfel, la nivelul companiei a fost implementat un plan de actiune care include masuri preventive, precum:● implementarea unor masuri stricte de distantare sociala, reorganizarea rutelor de transport si a orelor de sosire, pentru a preveni aglomerarea parcarilor;● reorganizarea zonelor de productie si a orarului de folosire a cantinei;● instituirea regimului de lucru in sistem de telemunca, acolo unde este aplicabil;● igienizarea suplimentara a spatiilor de lucru si a mijloacelor de transport;● amplasarea unor noi statii de dezinfectie;● oferirea de consumabile si echipamente de protectie individuale, tuturor angajatilor;● toti angajatii si colaboratorii trebuie sa poarte protectie faciala /masca, care sa acopere nasul si gura, pe intreaga durata a zilei de lucru, in incinta companiei si pe durata transportului;● monitorizarea zilnica a temperaturii tuturor angajatilor;● limitarea accesului tertilor in companie la strictul necesar;● informari zilnice ale angajatilor cu privire la masurile de preventie, prin sistemul de ecrane amplasat in spatiile comune, prin intermediul flyerelor si afiselor si organizarea de sesiuni de instruire tematice."Toate aceste masuri implementate de la declararea pandemiei vin in completarea regulilor de igiena specifice domeniului nostru de activitate si a masurilor HACCP implementate la nivel de companie, care reprezinta standardul in industria de profil.In continuare, in colaborare cu autoritatile responsabile, am instituit imediat protocolul recomandat situatiei semnalate si am implementat o serie de masuri suplimentare, menite a limita posibila raspandire a virusului si a-i proteja pe ceilalti angajati. In acest moment, toti contactii directi sunt consemnati in autoizolare si au fost luate masuri de igienizare suplimentare fata de rutina zilnica deja implementata in cadrul tuturor punctelor de lucru", se mai arata in comunicat.Reprezentantii companiei mai fac precizarea ca nu exista dovezi potrivit carora virusul COVID-19, care este o boala respiratorie, s-ar putea transmite prin ingerarea de alimente, in sprijinul afirmatiilor citand un studio publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii.Smithfield Romania, cel mai mare jucator de pe piata de carne de porc, a raportat in 2019 o cifra de afaceri de 1,24 miliarde de lei (262 mil. euro), in crestere cu 43% fata de anul precedent, arata datele de la Ministerul de Finante.