SMS-uri false cu rezultate pozitive de COVID-19, trimise unor pacienti care nu se testasera. DIICOT face ancheta la Complexul Multifunctional Caraiman

In realitate pacientii aveau test negativ sau nici macar nu au facut testul pentru COVID-19.Acestia din urma se aflau in baza de date a centrului medical pentru ca solicitasera in trecut diverse investigatii medicale."Primii pacienti au inceput sa primeasca mesaje din data de 22 septembrie. Nu se cunoaste exact numarul celor care au primit SMS. O parte din pacienti au facut teste COVID-19 la noi si aveau rezultate negative. Sunt si pacienti care au beneficiat doar de servicii medicale care nu aveau treaba cu testarea. Sunt pacienti care primsera consultatii la cardiologie sau la ORL, de exemplu. Cand au primit mesajele, oamenii au sunat la noi. Acum este o ancheta in desfasurare, iar dosarul a fost preluat de DIICOT ", a declarat pentru Ziare.com, Livia Gomez, directorul Centrului Caraiman.Potrivit reprezentantilor Centrului Caraiman, numarul celor care se trateaza aici este foarte mare. Numai luna aceasta s-au testat aici peste 4.000 de persoane.Citeste si: