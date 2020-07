Solidaritate in vremea pandemiei. Mobilizarea ONG-urilor, de la inceputul crizei provocate de noul coronavirus

In tarile cu grad inalt de civilizatie si dezvoltare, ONG-urile sunt un partener al statului, colaboreaza cu acesta, il sprijina cand este nevoie si il ajuta sa identifice mai bine problemele si sa dezvolte politici publice care sa le rezolve. Iar Statul le recunoaste si respecta importanta.Cu cat statul este mai sarac si/sau capacitatea lui de a oferi servicii corespunzatoare grupurilor vulnerabile este mai slaba, cu atat numarul si nevoile acestora sunt mai mari. Astfel ca ONG-urile, oricat de multe si de oneste, par a nu fi niciodata suficiente, iar relatia lor cu statul este una distanta, daca nu chiar tensionata.Cu toate astea, multe ONG-uri din Romania, sprijinite de mare parte a societatii civile, s-au mobilizat exemplar de cand a inceput pandemia si, pe langa proiectele pe care le aveau fiecare pe domeniul lor de activitate, au pornit campanii noi pentru a strange fonduri pentru dotarea si protejarea personalului medical si pentru protejarea comunitatilor. Ba chiar au construit si spitale modulare si le-au pus la dispozitia autoritatilor, pentru cresterea capacitatii de tratare a pacientilor cu COVID-19.Potrivit datelor stranse de Asociatia pentru Relatii Comunitare (ARC),. Suma reiese din calculul facut ARC pe baza informatiilor comunicate de organizatii, la finalul lunii aprilie 2020. La momentul respectiv, 140 de unitati sanitare din Romania primisera deja sprijin din partea organizatiilor non-guvernamentale pentru a gestiona criza provocata de coronavirus si a impiedica un colaps in sistemul sanitar., in perioada de pandemie si nu numai, care au contribuit consistent la mentinerea Romaniei pe linia de plutire, intr-un moment de criza fara precedent pentru intreaga lume.a cumparat demanusi medicale (42.950), masti KN95 (51.500), ochelari de protectie (30.780), masti de protectie (789.240), combinezoane (26.167), viziere (4.465), botosi (18.450), 23 de ventilatoare si 10 aparate de anestezie, care au ajuns in 140 de unitati medicale, din 102 orase, din 40 de judete si Bucuresti.in curtea Spitalului Elias, cu 38 de paturi dotate cu gaze medicale, ATI, un laborator, o platforma tehnica, zona de sterilizare, zona de triaj si filtre de sterilizare pentru pacienti si medici. Acest spital va putea fi utilizat, dupa pandemie, ca sectie ATI, de boli infectioase, sau ca spital pentru mari arsi.Si, in tot acest timp, lucrarile la(primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania, care se inalta vazand cu ochii in curtea Spitalului Marie-Curie si care va fi donat in totalitate statului) au mers inainte -gratie celor peste 250.000 de romani si peste 1.700 de companii ale caror donatii au pus caramida peste caramida, pana a iesit o constructie de 9 niveluri (subsol, parter, mezanin si sase etaje).a sprijinit, la randu-i, cu120 de Spitale, centre pentru persoane varstnice si centre pentru persoane vulnerabile din Romania -150.000 de masti FFP2 si chirurgicale, 250.000 de manusi de unica folosinta, peste 2500 litri dezinfectanti de suprafete si aparatura medicala, peste 3700 de halate chirurgicale, peste 1000 de combinezoane, 11 videolaringoscoape si 13 monitoare functii, 11 tunele de dezinfectare, mai multe aparate de ventilatie, injectomale, electrocautere, aparate de anestezie, aspiratoare chirurgicale, analizoare gaze sanguine si electroliti.In plus, a livratcu dezinfectant, masti, produse de igiena personala si jucarii, copiiilor cu afectiuni grave si familiilor acestora.Chiar daca unele programe ale Asociatiei Magic, de dinainte de pandemie, au fost puse pe pauza (MagiCAMP, taberele pentru copiii bolnavi de cancer, nu se vor organiza in vara aceasta, din motive evidente) cele mai multe dintre ele continua:catre parintii internati cu copiii lor in sectiile de onco-pediatrie, din Bucuresti si Cluj;asigura transportul in siguranta al copiilor catre spital si inapoi acasa; cele 14 apartamente si case, din opt orase (Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Targu Mures, Craiova, Bucuresti, Chisinau, Viena) gazduiesc neincetat parintii veniti cu copiii la spital pentru chimioterapie, operatii, controale;merg lunar catre familii din medii vulnerabile, cu un copil grav bolnav;, aplicatia in care, deasemenea familii cu un copil cu diagnostic oncologic.a facut #scutpentruspitale din 15 martie pana in 31 mai, timp in care-sub forma de aparatura medicala si teste COVID (peste 500.000 de euro) si echipamente de protectie, dezinfectanti si containere (peste 400.000 de euro)- si. Rezultatul: 350 de paturi pentru pacienti cu forme usoare ale bolii, zone de terapie intensiva, containere de cazare pentru medici, containere sanitare si dusuri pentru pacienti, zone distincte de luat masa pentru cadre medicale si pacienti, zone dedicate relaxarii pentru pacienti., in timp ce construia,ajungand astfel la 30 Casa SHARE, a mai gasit energie sa stranga si. In plus, Casa Share a pus ARC in contact cu furnizorii, astfel ca alte doua aparate de testare au putut fi comandate si au ajuns la spitale din Arad si Timis.a facut posibila fabricarea si apoi donarea aImpreuna cu 50 de voluntari, au cumparat, importat plastic, adus, curatat, stantat, ambalat, distribuit jumatate din numarul de viziere produse in Romania. In vremuri fara pandemie, cauza pentru lupta VeDem Just este introducerea educatiei juridice in scoli si educarea juridica a tuturor romanilor, indiferent de varsta.a lansat in pandemie proiectul, care a asigurat. Ideea proiectului s-a rostogolit in toata in toata tara si a fost de mare ajutor, in perioada starii de urgenta.Pe langa aceste ONG-uri,. In plus, trebuie subliniat si-din cauza orientarii lor catre nevoile urgente , legate de sistemul medical, si desigur si pe fondul nesigurantei (la nivel de individ, dar si de corporatii) si al pierderii joburilor sau diminuarii veniturilor.Puse cap la cap,Anul 2020 a venit cu schimbari si provocari mari, pentru absolut toata lumea, in toata lumea.Planeta toata e zguduita din temelii siIn Romania exista multi astfel de oameni, iar asta e foarte datator de speranta.Daca si statul roman va intelege cat de important e sa pretuiasca si sa sprijine eforturile lor, sa formeze impreuna o echipa, pentru ca in fond lupta de aceeasi parte a baricadei, Romania chiar va avea sanse sa razbeasca.Daca nu, nu.