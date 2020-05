Solutii inedite gasite de terase si restaurante pentru pastrarea distantarii sociale

Inn at Little Washington

Ziare.

com

O cafenea din Germania care s-a redeschis recent, in urma relaxarii restrictiilor impuse in contextul pandemiei de coronavirus in aceasta tara, a gasit o metoda ingenioasa pentru a se asigura ca clientii sai patreaza o distanta sigura intre ei.Daca unele localuri au aplicat marcaje speciale pe podea sau au instalat panouri din plastic la mese, cafeneaua din Schwerin le da clientilor palarii din paie de care sunt atasate tuburi din spuma, folosite in mod obisnuit pentru inot, in concordanta cu noul sau motto: "Pastreaza distanta sociala", noteaza CNN Proprietarul cafenelei, Jaqueline Rothe, a postat o poza clientii care poarta palariile speciale in timp ce se bucura de vremea frumoasa pe terasa."A fost metoda perfecta pentru a-i tine pe clienti departe unii de ceilalti - si una amuzanta", a spus Rothe pentru un post local de televiziune. Potrivit acesteia, clientii au fost entuziasmati de idee.Germania a ridicat o parte dintre restrictiile impuse pentru prevenirea raspandirii COVID-19, dupa ce cancelarul Angela Merkel a declarat ca tara a trecut de prima faza a epidemiei. Merkel a avertizat insa ca exista riscul ca numarul cazurilor de infectare sa creasca din nou, daca oamenii nu vor respecta masurile privind distantarea sociala.Germania a inregistrat peste 174.400 de cazuri de coronavirus si 7.884 de decese, potrivit celor mai recente date furnizate de Johns Hopkins University.O solutie creativa pentru respectarea distantarii sociale a gasit si un restaurant de trei stele Michelin din SUA, mai exact din regiunea Washington, care va aseza manechine imbracate dupa moda anilor 1940 la anumite mese, atunci cand se va redeschide in aceasta luna, asigurandu-se astfel ca clientii adevarati pastreaza suficient spatiu intre ei, potrivi Washingtonian C.S.