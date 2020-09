Sondaj: 68% dintre romani prefera masina personala ca mijloc de transport, in contextul COVID-19

Potrivit unui comunicat al UNSAR, autoturismul personal este urmat, in preferintele romanilor, de transportul public (11%) si de bicicleta (9%).In cazul categoriei de varsta 18-50 de ani, masina personala este preferata de o proportie mai mare a populatiei (77%), insa bicicleta este al doilea cel mai preferat mijloc de transport (8%), urmat de transportul public (7%)."Perceptiile asupra riscului sunt in continua schimbare in contextul pandemiei, iar preocuparile romanilor sunt reflectate in consecinta. Daca, pana acum cateva luni, asistam la o consolidare a transportului public ca alternativa pentru mobilitate si reducere a impactului asupra mediului inconjurator, suntem acum in punctul in care masina personala pare a reveni in centrul atentiei, datorita sigurantei sporite pe care o ofera in fata virusului SARS-CoV-2. In acelasi timp, Romania este, din pacate, statul european cu cele mai multe decese pe sosele in 2019 - un motiv in plus pentru a ne concentra toate eforturile, impreuna cu factorii de decizie, in directia reducerii frecventei si severitatii accidentelor auto", a declarat presedintele UNSAR, Adrian Marin.Conform datelor publicate de Comisia Europeana in iunie 2020, Romania inregistreaza cele mai multe decese cauzate de accidentele rutiere, cu o rata de 96 de decese/milion de locuitori, aproape dublu fata de media europeana, de 51 de decese/milion locuitori. In acelasi timp, desi la nivelul Uniunii Europene se inregistreaza progrese in ceea ce priveste scaderea numarului de decese provocate de accidente rutiere, numarul victimelor in accidentele rutiere grave din Romania, in 2019, este comparabil cu cel din 2018, conform statisticilor publicate de Politia Romana.Mai mult, parcul auto din tara noastra s-a situat, pana in prima parte a anului 2020, pe un trend ascendent. Datele publicate de APIA - Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile - arata ca, numai anul trecut, au fost inmatriculate peste 606.000 autoturisme, ceea ce a condus la o crestere de 23,4% a inmatricularilor fata de 2018. Dintre autoturismele nou inmatriculate, aproape trei sferturi (73,3%) au fost autoturisme rulate."Analiza acestor tendinte ne confirma importanta programelor de siguranta rutiera, care pot contribui la protejarea vietii oamenilor. Avem, pe de o parte, cea mai mare rata a deceselor din Uniunea Europeana cauzate de accidente rutiere si, pe de alta parte, un parc auto invechit care, din pacate, poate prezenta riscuri suplimentare pentru siguranta in trafic . Tocmai de aceea ne dorim sa amplificam in continuare actiunile noastre in zona de educatie si preventie rutiera", a mentionat directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan.UNSAR mentioneaza ca deruleaza anual o campanie dedicata cresterii gradului de constientizare cu privire la decesele cauzate de accidentele auto in Romania. Anul trecut, campania #ATENTinTRAFIC a discutat despre CEI 40.000, avand in vedere ca aproape 40.000 de persoane si-au pierdut viata in accidente rutiere in Romania in perioada 2001-2017.UNSAR si industria de asigurari isi continua demersurile de consolidare a condusului preventiv, inclusiv printr-o noua campanie dedicata ce va fi lansata la finalul acestui an.