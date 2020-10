Sondaj: Doua treimi dintre angajatii romani se simt afectati emotional de pandemia de coronavirus

Impunerea masurilor stricte, dar necesare, de prevenire a raspandirii noului coronavirus au reprezentat si inca sunt un factor major de stres pentru 35% dintre respondenti, dar multi dintre angajati au trecut si prin depresie (14%) sau stari de panica (13%).Nevoiti sa lucreze de acasa o perioada mai lunga de timp, mai bine de 42% dintre intervievati au perceput sarcinile de serviciu extrem de stresante si dificile in aceasta perioada, in timp ce pentru 28% activitatea s-a desfasurat normal, fara sa se fi simtit presati sau stresati acum mai mult decat in conditii obisnuite de lucru.Pentru a-si pastra o stare mentala buna, 32% dintre respondentii la sondajul BestJobs spun ca s-au odihnit si s-au relaxat mai mult, 25% au facut plimbari lungi in aer liber, alti aproape 17% au facut diverse activitati impreuna cu cei dragi, in timp ce 12% au facut efort fizic mare, care i-a ajutat sa ramana pozitivi si sa nu se lase cuprinsi de ingrijorare.Starea psihica generala, situatia profesionala si deciziile financiare nelinistesc angajatiiAnxietatea si stresul in raport cu pandemia, cu starea lor de sanatate si a celor dragi sau cu situatia incerta de la locul de munca i-a determinat pe aproape 17% dintre angajatii care au raspuns la sondajul BestJobs sa ceara si ajutorul unui specialist pentru a-si mentine sanatatea psihica. Alti 9% intentioneaza sa apeleze si ei la aceasta solutie in perioada urmatoare.Starea psihica generala, situatia profesionala si deciziile financiare reprezinta principalele trei motive de neliniste pentru jumatate dintre angajati. Intrebati si ce i-a impiedicat sa apeleze la serviciile unui consilier/terapeut pana acum, 43,7% dintre respondenti au invocat lipsa timpului si/sau a banilor, iar 7,6% admit ca au o retinere in acest sens.Nevoia pentru consiliere de specialitate exista de mai multa vreme in piata din Romania, urmand modele deja testate si validate pe plan international, si a fost accentuata in contextul epidemiei de Covid-19. Astfel, tot mai multe companii iau in calcul solutii prin care sa ofere angajatilor servicii de life & business coaching, consiliere sau psihoterapie, ca beneficiu extra salarial.In ultimele luni, prin platforma integrata Avocado.red, care conecteaza utilizatorii cu terapeuti, coachi si alte tipuri de specialisti si care este sustinuta de expertiza de peste 18 ani a BestJobs, au fost desfasurate 300 de sesiuni online de consiliere individuala, iar tendinta este de crestere.Platforma le ofera profesionistilor, antreprenorilor si companiilor care vor sa-si sprijine angajatii acces la consiliere pentru dezvoltarea personala si profesionala sau sprijin de specialitate pentru a depasi mai usor provocarile din aceasta perioada, prin intermediul a peste 70 de specialisti din diverse arii. Iar in perioada urmatoare, platforma are in plan sa ofere si mentorat in diverse arii profesionale.Sondajul BestJobs a fost efectuat in perioada 20 septembrie - 1 octombrie 2020, pe un esantion de 1.263 de utilizatori de internet.