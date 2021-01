SONDAJ Trei sferturi dintre profesori si parinti si peste jumatate dintre copii considera necesara redeschiderea scolilor

Cei mai multi dintre parinti (78,4%) si profesori (73,1%) considera ca elevii trebuie sa revina cat mai curand in bancile scolii, unde e nevoie de o regandire a programei scolare (80,9%) si de masuri de educatie remediala (43,7%), potrivit unui sondaj de opinie derulat de Organizatia Salvati Copiii pe parcursul lunii decembrie.In ceea ce-i priveste pe copii, 56,8% dintre ei se declara in favoarea redeschiderii scolilor.In privinta revenirii la scoala, datele complete ale anchetei online releva ca: 56,8% dintre elevi se pronunta in favoarea redeschiderii scolilor, in vreme ce 23,5% prefera mentinerea formatului online; 78,4% dintre parinti considera necesara redeschiderea scolilor, in vreme ce doar 12,7% spun ca prefera ca scoala sa fie mentinuta online; doar 14,2% dintre profesori considera ca scoala trebuie sa ramana online, in vreme ce 73,1% dintre cadrele didactice considera necesara revenirea in banci. Restul se declara nehotarati.Cu privire la conditiile pe care scolile trebuie sa le indeplineasca, pentru ca redeschiderea sa fie facuta in conditii de siguranta, cei mai multi pun accentul pe existenta materialelor igienico-sanitare, dar o conditie importanta este si evitarea aglomeratiei in spatiile limitrofe scolilor: 83,5% dintre respondenti considera ca asigurarea conditiilor igienico-sanitare este o conditie necesara pentru deschiderea scolilor. 69,8% spun ca e nevoie de asistenta medicala in toate scolile. 59,3% dintre cei intervievati vor sa fie luate masuri pentru evitarea aglomeratiei in jurul scolilor. 45,3% considera ca e necesara reducerea numarului de elevi din clase. 44,8% considera ca e nevoie de transport sigur catre si dinspre scoala.Odata reluata activitatea didactica in scoli, devine imperioasa recuperarea materiei si acoperirea decalajului educational pentru copiii vulnerabili, care nu au avut o participare reala la educatia online. 80.9% considera utila revizuirea programei scolare, cu accent pe materia esentiala. 43,7% spun ca sunt necesare interventii de sprijin pentru cei care nu au reusit sa participe real la educatia online. Un procent mic - 10,2% - se pronunta pentru prelungirea duratei cursurilor in acest an scolar.Sondajul a fost realizat in perioada 7 - 30 decembrie, pe un esantion neprobabilistic format din 8.193 de respondenti, dintre care 5.811 elevi, 1.734 parinti si 648 cadre didactice.Organizatia Salvati Copiii a solicitat Guvernului Romaniei sa mentina deschise toate unitatile de invatamant prescolar si clasele 0 - 4, asigurand totodata masurile de siguranta si materialele sanitare (masti, dezinfectanti etc.) necesare pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in scoala si in comunitate si aplicand scenariul galben ori verde, in functie de gradul de aglomerare a grupelor de copii la clasa.Pentru elevii mai mari (invatamant secundar sau liceal), revenirea lor in spatiul scolar trebuie sa constituie o prioritate, mai ales in localitatile mai putin afectate de pandemie si in scolile unde numarul redus de elevi permite distantarea fizica de cel putin 1,5 m intre elevi.Atat organizatiile care promoveaza drepturile copiilor si educatia incluziva, cat si specialistii au atras in mod repetat atentia asupra faptului ca este nevoie de o evaluare serioasa a impactului pe care l-au avut inchiderea scolilor si accesul inegal la internet si tehnologie, recomandand ca profesorii sa fie incurajati sa evalueze ramanerile in urma si sa fundamenteze planuri de remediere pentru elevii care nu au avut sau au avut un acces limitat la invatarea on-line.Orice amanare a acestor evaluari sau a implementarii unor masuri remediale adaptate nevoilor fiecarui elev si comunitati scolare nu va face decat sa adanceasca pierderile de invatare, condamnand numerosi elevi din grupurile vulnerabile la insucces scolar si risc major de parasire a scolii, transmite organizatia intr-un comunicat.Din aceasta perspectiva, devine cruciala extinderea progresiva a programelor de tip "Scoala dupa scoala", cu un program de la 8.00 la 16.00/17.00 si o masa calda.O importanta majora o au insa si respectarea masurilor de preventie in proximitatea unitatilor de invatamant, mai ales de catre adultii care insotesc copiii catre si de la scoala, precum si asigurarea unor alternative sigure de transport pentru copiii care frecventeaza gradinite sau scoli aflate la distanta de domiciliu.O masura imediata ar trebui sa o constituie asigurarea transportului scolar, nu doar in mediul rural, ci si in cel urban, prin achizitionarea de microbuze scolare si angajarea de soferi , folosind modelul transportului clientilor marilor retele de magazine.Pentru a putea asigura un numar redus de elevi in grupa sau clasa in invatamantul prescolar si primar, dar si conditii sanitare corespunzatoare in unitatile de invatamant sau interventii adaptate de educatie remediala pentru elevii care nu au acces sau au un acces limitat la educatia online, este nevoie de suplimentarea personalului didactic si nedidactic, pe baza unei analize de nevoi derulate in toate unitatile de invatamant si pregatirea acestora pentru dobandirea de competente digitale si abilitati de comunicare la distanta.Anchetele sociologice ale organizatiei Salvati Copiii realizate in acest an au aratat dificultatile cu care se confrunta copiii si familiile lor:* 36% dintre familiile dezavantajate economic nu au putut procura produse sau alimente de stricta necesitate in timpul crizei sanitare. Aproximativ 500.000 de copii au fost afectati in mod direct.* peste 1.000.000 de copii din invatamantul primar, gimnazial si liceal/profesional au putut folosi doar telefonul mobil pentru participarea la cursurile online in timpul starii de urgenta, situatie confirmata recent in Planul National de Rezilienta si Redresare.* copiii de varste mici, in special din ciclul primar de studii, au resimtit cel mai puternic impactul negativ al izolarii, iar jumatate dintre parinti, elevi si cadre didactice apreciaza ca, in prezent, calitatea actului didactic din scoala este mai slaba decat cea dinaintea crizei COVID19.* patru din zece cadre didactice, adica aproximativ 1.000.000 de invatatori si profesori, au avut probleme in derularea cursurilor online, fie din cauza lipsei dotarii corespunzatoare a scolii cu tehnica digitala necesara si o conexiune adecvata fie pentru ca nu dispun de materiale didactice adaptate mediului online.