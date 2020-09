Sondaj: Un sfert din populatia globului nu vrea sa se vaccineze impotriva virusului SARS-CoV-2

Sondajul a aratat ca 74% din toti adultii chestionati ar fi de acord sa se vaccineze impotriva noului coronavirus.China a avut cel mai mare suport pentru vaccinare, 97% dintre cei chestionati spunand ca se vor imuniza.La polul opus, rusii au manifestat cel mai mic interes, doar 54% spunand ca ar fi interesati.In SUA, 67% dintre americani au spus ca se vor vaccina, in timp ce 33% au raspuns ca nu sunt interesati. Dintre cei care au spus ca vor refuza, 60% au spus ca efectele secundare ii ingrijoreaza si 37% nu cred in eficienta acestuia, scrie CNN.Doar 40% dintre toti respondentii se asteapta ca un vaccin sa fie disponibil in acest an.Expertii si-au exprimat ingrijorarea ca mai mult de un sfert dintre persoanele din intreaga lume nu vor sa se vaccineze."Deficitul de 26% in increderea in vaccin este suficient de semnificativ pentru a compromite eficienta unei vaccinari in masa impotriva Covid-19", a declarat Arnaud Bernaert, expert in cadrul Forumului Economic Mondial.