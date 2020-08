Sotia presedintelui brazilian Jair Bolsonaro a anuntat ca nu mai este pozitiva la coronavirus

Mai multi membri ai familiei Bolsonaro s-au infectat cu coronavirus, intr-o tara aflata pe locul al doilea in lume in privinta numarului de contagiuni, dupa Statele Unite.Bunica sotiei presedintelui a murit din cauza COVID-19 in cursul acestei saptamani, Jair insusi s-a imbolnavit in iulie, iar cel de-al patrulea fiu al sau, Jair Renan, a fost testat pozitiv recent."Va multumesc pentru rugaciunile voastre si pentru toate dovezile voastre de iubire", a scris Michelle Bolsonaro pe contul de Instagram, anuntand duminica rezultatul celui mai recent test.Sambata, Brazilia avea 107.232 de decese atribuite noului coronavirus, din 3,3 milioane de cazuri de infectare confirmate.