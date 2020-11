Spania a depasit pragul de 40.000 de morti de la inceputul pandemiei de COVID-19

Tara a inregistrat miercuri 311 noi decese, atingand un total de 40.105 de morti de la inceputul pandemiei, alaturandu-se statelor europene cele mai indoliate. Franta a atins acest prag de 40.000 de morti in urma cu mai putin de o saptamana, iar Regatul Unit l-a atins miercuri pe cel de 50.000 de morti.Cu o zi in urma, Spania a atins recordul de decese in 24 de ore de dupa venirea celui de al doilea val de coronavirus , cu peste 400 de noi decese.Totusi, autoritatile estimeaza ca epidemia a intrat intr-o faza de "stabilizare neta"."Sunt mai multe zile de cand incidenta cumulata pe 14 zile s-a stabilizat" in jurul a 525 de cazuri la 100.000 de locuitori, a explicat marti Fernando Simon, directorul centrului de urgenta sanitara al Ministerului Sanatatii.Este vorba despre o tendinta observata de la inceputul lui noiembrie, dupa ce a trecut "varful de transmisie" de la sfarsitul lui octombrie, "efect" al restrictiilor introduse in Spania, potrivit lui.Pe 25 octombrie, guvernul a declarat stare de urgenta sanitara, care implica o interdictie de circulatie aproape in intreaga tara si autorizeaza autoritatile regionale competente in materie de sanatate sa ia masuri anti-COVID.Mai multe regiuni si-au inchis teritoriul sau au dispus inchiderea barurilor si restaurantelor, iar unele fac presiuni pentru a urma exemplul altor tari europene care au decretat izolarea la domiciliu.Ministrul sanatatii, Salvador Illa, a exclus aceasta eventualitate pentru moment, estimand ca trebuie mai intai sa vada rezultatele masurilor luate pana in prezent.Cu peste 1,4 milioane de cazuri inregistrate oficial, Spania este una dintre tarile europene cu cel mai mare numar de infectari.Citeste si: Oamenii care calatoresc in Spania din tarile considerate cu risc trebuie sa prezinte un test PCR negativ pentru COVID-19