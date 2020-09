Spania a inregistrat peste 23.000 de cazuri de infectii cu noul coronavirus

Datele Ministerului Sanatatii arata in in ultimele 24 de ore au fost identificate 1.489 de cazuri noi de infectii cu noul coronavirus, aducand totalul la 462.858.In conditiile in care se apropie inceperea noului an scolar iar Spania inregistreaza cel mai mare numarul de cazuri de coronavirus din Europa, Simon a incercat sa tempereze temerile ca colile ar putea deveni vectori de raspandire a bolii."Daca sunt aplicate masurile de siguranta corecte, probabilitatea de transmitere este neglijabila", a spus acesta.Pe 21 august, numarul infectiilor zilnice a atins aproape 10.000, cel mai ridicat nivel al epidemiei consemnat de la sfarsitul lunii martie. Saptamana trecuta, numarul cazurilor noi de coronavirus a scazut la 9.000-8.000 pe zi, potrivit datelor oficiale.In ultimele doua saptamani au fost depistate aproape 97.000 de cazuri, cele mai afectate fiind Madridul si Tara Bascilor.