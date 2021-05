Spania da unda verde turismului. Toate persoanele vaccinate vor putea intra pe teritoriu, indiferent de tara de origine

"Incepand din 7 iunie, toate persoanele vaccinate si familiile lor vor fi binevenite in tara noastra, Spania, indiferent de tara lor de origine", a declarat Sanchez in cursul unei alocutiuni in cadrul Salonului international al turismului Fitur.Britanicii, care asigura in timpuri normale primul contingent de turisti in Spania, vor fi la randul lor autorizati sa vina liber incepand de luni , in timp ce doar calatoriile considerate "esentiale" le erau permise pana in prezent, a indicat Sanchez.Ei vor putea sa o faca "fara restrictii si fara exigente sanitare" si "nu vor trebui sa se supuna controalelor sanitare", a adaugat el, fara a preciza daca aceasta inseamna ca turistii britanici nu vor trebui sa prezinte un test PCR negativ la sosirea lor in Spania, asa cum este cazul pentru toti calatorii care sosesc in aceasta tara.Totusi, Spania face parte pentru moment in continuare dintre tarile considerate de risc de Londra, care cere cetatenilor britanici sa efectueze o carantina la revenirea in tara, precum si un test PCR.Aceasta ridicare a restrictiilor vizeaza in total zece tari din afara Uniunii Europene ai caror rezidenti nu aveau dreptul pana in prezent sa vina in Spania decat pentru calatorii esentiale, precum Australia, Noua Zeelanda, Israel, China si Japonia.Spania, care era a doua destinatie turistica in lume dupa Franta inaintea pandemiei de COVID-19, spera sa atraga in 2021 circa 45 milioane de turisti straini, jumatate decat erau inaintea pandemiei.Britanicii reprezentau inaintea pandemiei primul contingent de vizitatori straini, cu 18 milioane de turisti in 2019.Revenirea lor pe plajele de pe Costa del Sol, intre altele, este cruciala pentru Spania, care obtinea din turism 14% din PIB-ul sau inaintea pandemiei.Intrarile rezidentilor din tarile Uniunii Europene nu au fost niciodata limitate, dar acesti vizitatori trebuie sa prezinte un test PCR negativ.