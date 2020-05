Spania, cel mai mic bilant al contaminarilor zilnice din ultimele 2 luni

Ziare.

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 594 de contaminari, iar bilantul a crescut la 228.030 de cazuri de la inceputul epidemiei in Spania, a anuntat ministerul, citat de Reuters.Bilantul mortilor din cauza covid-19 a crescut in ultima zi cu 176, la 26.920 de decese de la inceputul epidemiei, a precizat Guvernul.De asemenea, autoritatile spaniole au anuntat, marti, ca, incepand cu 15 mai, va fi impusa o perioada de 14 zile de carantina pentru toti cei care vin din strainatate Ordinul a fost emis de Ministerul Sanatatii si va fi in vigoare pe parcursul starii de alerta si al posibilelor prelungiri ale acesteia.