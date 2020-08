Spania este tara europeana cu cele mai multe cazuri de COVID-19 raportate la populatie in ultimele 14 zile. Romania este pe locul patru

Rata este in Spania de 132,2 cazuri fata de 98,6 in Luxemburg, 98,3 in Malta, 88,5 in Romania si 60,8 in Belgia, acestea fiind tarile care ocupa primele cinci locuri.Rata deceselor provocate de COVID-19 la 100.000 de locuitori in ultimele doua saptamani este condusa de Romania cu 3,1, urmata de Bulgaria (1,8), Luxemburg (1), Belgia (0,8) si de Spania, Italia, Suedia, Polonia si Portugalia (0,4).Datele privind contagierile si decesele actualizate in fiecare zi de ECDC sunt supuse unor corectari ulterioare, deoarece cifrele nationale sunt publicate la ore diferite si pot fi schimbate mai tarziu.Pana marti s-au detectat 1.946.748 cazuri de coronavirus in regiunea europeana, care cuprinde Spatiul Economic European si Marea Britanie, cu Spania in fruntea listei, cu 359.082 contagieri, urmata de Marea Britanie (319.197), Italia (254.235) si Germania (224.014).Ca numar al deceselor, Marea Britanie ocupa primul loc cu 41.369 de morti , urmata de Italia (35.400), Franta (30.429) si Spania (28.646), potrivit datelor comunicate de aceasta agentie a UE cu sediul la Stockholm.