Spania inregistreaza noi cresteri in bilantul de COVID-19. Madridul ramane inchis pana in iulie

Bilantul zilnic al contaminarilor a atins marti cel mai scazut nivel de doua luni, potrivit Ministerului spaniol al Sanatatii.In total, 228.691 de contaminari au fost inregistrate de la inceputul epidemiei COVID-19 in Spania, a anuntat miercuri ministerul.Bilantul mortilor din cauza COVID-19 a crescut, cu 184 de decese in ultimele 24 de ore, la 27.104, a precizat ministerul.Pe de alta parte, Madridul urmeaza sa mentina frontierele inchise pana in iulie, pentru a evita o accelerare a epidemiei COVID-19, au declarat miercuri pentru Reuters doua surse de la Ministerul spaniol de Externe.Spania si-a inchis frontiera terestra cu Franta si Portugalia dupa ce a declarat starea de urgenta, la jumatatea lui martie, in lupta impotriva pandemiei, in cadrul careia si-a izolat dur populatia.De asemenea, Madridul aproape si-a inchis toate frontierele maritime si aeriene.Restrictii de deplasare in tara au inceput sa fie relaxate, insa Spania le impune de vineri o plasare in carantina calatorilor din strainatate.Acest dispozitiv de plasare in carantina urmeaza sa expire la 24 mai, odata cu starea de urgenta, insa ambele ar urma sa fie prelungite.Restrictiile cu privire la intrarea in Spania urmeaza sa ramana in vigoare dupa 24 mai, in pofida importantei turismului in economia spaniola, declara sursele citate."Atunci cand vom reveni la o viata normala, vom putea incepe sa deschidem frontierele cu tarile din spatiul Schengen. Vorbim despre o deschidere cu aceste tari la inceputul lui iulie", a declarat una dintre surse.A doua sursa a confirmat ca Guvermul nu preconizeaza sa redeschida frontiera pana in iulie.In vederea evitarii unui nou val de contaminari "imporat" de calatori din strainatate, Guvernul se gandeste la mijloace de filtrare a intrarii pe teritoriul spaniol."Cele doua modele propuse sunt fie culoare sanitare, fie criterii de depsitare medicala", a declarat prima sursa citata. "Aceasta este dezbaterea pe care o purtam cu celelalte tari europene".