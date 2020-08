Spania, intr-o situatie "critica" din cauza numarului mare de infectii cu noul coronavirus. E tara cu cele mai ingrijoratoare cifre din Europa

Spania a comunicat luni o medie de 4.923 de noi cazuri zilnice in ultimele sapte zile, adica mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia impreuna, potrivit unui calcul al AFP realizat din surse oficiale.Cu 323.000 de cazuri, este prima tara din Europa Occidentala, a 11-a din lume si isi devanseaza mult vecinii cu 108 de cazuri la 100.000 de locuitori fata de 28 in Franta, 18 in Regatul Unit, 13 in Germania si 8 in Italia.Multe tari europene impun carantina celor care revin din Spania.Germania a extins marti avertismentele contra turistilor din Spania, clasand Madrid si Tara bascilor drept zone de risc.Este o situatie "critica, suntem in punctul in care lucrurile se pot ameliora sau se pot inrautati (...) acest lucru implicand sa facem tot posibilul si sa incercam sa stopam focarele inainte de a se agrava", a declarat pentru AFP Salvador Maci, profesor la Universitatea din Bacelona.Spania a inregistrat peste 500 de focare de infectare de la primul val si cunoaste cea mai mare raspandire comunitara. Aceasta transmitere "nu poate fi controlata perfect, dar se atenueaza progresiv", a asigurat luni epidemiologul sef al Ministerului Sanatatii, Fernando Simon.Spania a pus capat pe 21 iunie celei mai stricte izolari din lume, in timpul careia populatia a fost obligata sa ramana la domiciliu mai multe saptamani. La aceasta data, autoritatile inregistrau 238 de noi cazuri pe zi si o medie de 8 cazuri la 100.000 de locuitori, departe de statistica de la mijlocul lui iulie.Guvernul isi apara masurile adoptate, amintind ca aceste cazuru cresc pe masura ce testele se multiplica (aproape 7,5 milioane in total, 407.000 saptamana trecut) fata de mai mult de jumatate dintre noile cazuri sunt asimptomatice. Spitalele sunt departe de a fi coplesite si "mortalitatea a scazut mult", a subliniat luni dr. Simon.De altfel, Spania inregistra 950 de morti pe zi in timpul varfului primului val, fata de 253 in total de la sfarsitul perioadei de izolare, 21 iunie, bilantul ajungand la 28.576 de decese.