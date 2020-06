Spania isi deschide granitele, dupa ce a inregistrat 300.000 de imbolnaviri si 28.000 de decese

Ziare.

Spania a inregistrat aproape 300.000 de imbolnaviri si 28.000 de decese, dar duminica autoritatile au decis ridicarea starii de alerta si redeschiderea frontierei terestre cu Franta. In plus, s-a decis si deschiderea porturilor si aeroporturilor pentru cetatenii Uniunii Europene, noteaza BBC, citat in Libertatea.Nu se impun masuri de izolare sau carantinare turistilor care intra in Spania, dar acestia trebuie sa isi comunice datele de contact si sa specifice daca au fost infectati cu noul coronavirus. De asemenea, li se va lua temperatura in aeroport "Ramanem vulnerabili. Trebuie sa ramanem vigilenti si sa respectam cu strictete masurile de igiena si protectie. (...) Fiecare dintre noi poate fi un zid in fata virusului sau o cale de contagiune, depinde de noi", a declarat Pendro Sanchez, premierul Spaniei, intr-o interventie la un post de televiziune.