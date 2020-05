Spania isi va deschide granitele pentru turistii straini incepand din luna iulie: "Sa nu fie supusi unui risc si nici noi"

Ziare.

"Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta" pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, a precizat premierul socialist spaniol intr-un discurs."Vom asigura ca", a adaugat el.Prin acest anunt premierul spaniol a zadarnicit sperantele pentru o deschidere mai rapida a sezonului turistic in Spania, una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de COVID-19 si care in timpul acesteia si-a transformat numeroase hoteluri in spitale.In schimb, Italia, tara care a fost un alt focar de coronavirus, a anuntat recent ca-si va deschide granitele pentru turistii straini incepand din 3 iunie.