Spania: Record de cazuri noi de COVID-19. Peste 12.000 intr-o singura zi

Spania a fost saptamana aceasta prima tara din Europa occidentala care a depasit pragul de jumatate de milion de cazuri. Numarul total al celor infectati a ajuns la 566.326 de la inceputul pandemiei, cu 29.747 de morti Au fost inregistrate 12.183 de cazuri in ultimele 24 de ore fata de joi, "cel mai mare numar de cazuri pozitive de la inceputul pandemiei", potrivit cotidianului spaniol El Pais.Intr-o saptamana, de la 1 pana la 7 septembrie, au fost realizate 640.356 de teste in Spania (1.361,70 la fiecare 100.000 de locuitori) cu 11,8% in ele pozitive.Comunitatile care au inregistrat cele mai multe cazuri sunt Madrid cu 120.000 de teste, adica 19,7% pozitive, si Catalonia - 101.000 de teste, adica 8,4% pozitive.In toata lumea sunt peste 28 de milioane de cazuri si mai mult de 910.000 decese.