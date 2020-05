Spania reuseste sa mentina numarul zilnic al deceselor sub o suta. Si in Italia bilantul mortilor e in scadere constanta

Si in Italia bilantul zilnic al deceselor e in scadare

Ziare.

com

Insa acest bilant comunicat vineri nu cuprinde datele din regiunea Catalonia, unde informatiile inca nu sunt definitivate, a spus la conferinta sa de presa zilnica directorul Centrului de Alerte si Urgente Sanitare, epidemiologul Fernando Simon.De asemenea, numarul noilor cazuri de COVID-19 a crescut in Spania cu 1.787 fata de ultima raportare de joi, insa aceasta comparatie nu este foarte relevanta pentru ca mai multe regiuni comunica datele cu intarziere. Totalul cazurilor diagnosticate a ajuns la 234.824.La randul sau, Italia a inregistrat 130 de noi decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cu 26 mai putine decat precedentul interval similar, a anuntat Agentia italiana pentru protectie civila.Fata de joi s-au consemnat 652 de noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2.In prezent, numarul total al deceselor provocate de COVID-19 in Italia a ajuns la 32.616, conform sursei citate, ceea ce plaseaza Italia in urma SUA si a Regatului Unit in aceasta privinta.Totusi, statisticienii sunt de parere ca in Italia, la fel ca in multe alte tari, numarul deceselor cauzate de COVID-19 este considerabil mai mare decat sugereaza datele oficiale, intrucat multe victime nu au fost testate niciodata.Un studiu publicat in urma cu cateva zile de agentia de securitate sociala italiana INPS arata ca in perioada 1 martie - 30 aprilie s-au inregistrat cu 47.000 mai multe decat media pentru aceeasi perioada intre anii 2015 si 2019.Dintre acestea, aproximativ 28.000 au fost oficial consemnate drept morti provocate de COVID-19, ceea ce inseamna ca 19.000 de decese nu au fost cuprinse in datele statististice oficiale. INPS a declarat ca este justificat sa se presupuna ca "o mare parte" a acestor decese sa aiba drept cauza noul coronavirus.De la inceputul epidemiei, numarul cazurilor confirmate de Covid-19 in Italia a ajuns la 228.658, Italia situandu-se pe locul sase la nivel mondial, dupa SUA, Rusia, Spania, Regatul Unit si Brazilia.In spitalele italiene vineri se aflau la terapie intensiva 595 pacienti cu COVID-19, fata de 640 in urma cu 24 de ore, indicatorul continuandu-si trendul descendent. Dintre persoanele infectate cu noul coronavirus, 136.720 s-au vindecat complet.Italia a testat pana vineri 2,122 milioane de persoane, comparativ cu 2,079 milioane pana joi seara, dintr-o populatie totala de aproximativ 60 de milioane de locuitori.