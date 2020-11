Populatia Spaniei, vaccinata contra COVID-19 pana in vara anului viitor

In cadrul unei alocutiuni in provincia La Rioja, Sanchez a declarat ca Spania va fi "prima tara din UE, impreuna cu Germania, care va avea un plan de vaccinare cuprinzator" pentru cei 47 de milioane de cetateni ai sai.Acest plan va fi prezentat marti la urmatorul Consiliu de Ministri, a spus el, adaugand ca guvernul sau lucreaza la pregatirea acestuia din septembrie."Previziunile noastre sunt ca, in toate scenariile rezonabile, o parte foarte substantiala a populatiei spaniole va putea fi vaccinata, cu toate garantiile, in prima jumatate a anului" viitor, a mai spus el.Cu peste 42.000 de decese si peste 1,5 milioane de cazuri, potrivit bilantului anuntat joi seara, Spania este una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19.Confruntata, ca si alte tari europene, cu un al doilea val de infectari, guvernul socialist spaniol a decretat pe 25 octombrie o stare de urgenta sanitara si un lockdown pentru o perioada de sase luni.In ceea ce priveste obtinerea unui vaccin, Spania a autorizat miercuri lansarea ultimei faze a studiului clinic al unui vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de grupul american Johnson&Johnson. Circa 30.000 de persoane din Spania si alte opt tari vor participa la studiul clinic al acestui vaccin, care va include doua doze.Citeste si: STUDIU Reinfectarea cu COVID-19 este putin probabila timp de cel putin 6 luni