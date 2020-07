Specialist: Purtatul mastii sanitare sub barbie este o greseala care ascunde multe pericole

Intr-o postare pe Facebook , profesorul Elias Mosialos, profesor de politici de sanatate, la London School of Economics and Social Sience (LSE) explica de ce atunci cand purtam o masca sanitara, nu trebuie sa o coboram pe barbie, ci trebuie sa o dam jos cu totul."Zonele de sub barbie si gat, ca toate zonele de piele neacoperita, sunt expuse la virusuri. Aceleasi virusuri de care incercam sa ne protejam purtand masca de fata. Daca trebuie sa facem ceva care impune scoaterea mastii, cum ar fi sa mancam, sa bem, este mai bine sa o scoatem complet. Prin coborarea mastii pe si sub barbie exista riscul ca partea interioara sa se contamineze, iar apoi cand o tragem inapoi peste nas si gura, sa ne infectam", scrie profesorul in postarea sa.